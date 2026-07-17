Это продолжение большого научно-исследовательского проекта «Путь изразца».

Автор фото: пресс-служба музея-заповедника «Остров-град Свияжск»

В Музее истории острова-града Свияжска открылась одна из знаковых выставок 2026 года – «И ровным жаром дышит изразец… «Изразцовая печь XVI – XXI веков: этномаркер русской культуры».

Эта выставка-событие продолжает экспозиционно-исследовательский проект «Путь изразца», который целенаправленно, планомерно и кропотливо реализуется музеем-заповедником с 2013 года и посвящен изразцовому искусству и архитектурно-художественной керамике. Тема масштабная, и каждый раз ученые и сотрудника музея раскрывают новые темы с неожиданным ракурсом. Вот и теперь, судя по представленным на зрелищном фоне истории развития русской изразцовой печи, ее архитектурных типов и художественной стилистики изразцам посетителям предстоит узнать много нового, увлекательного, интересного.

Автор фото: пресс-служба музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Автор фото: пресс-служба музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Автор фото: пресс-служба музея-заповедника «Остров-град Свияжск»

Обилие и устойчивое бытование изразцов является яркой особенностью русской культуры. Появившись в XVI веке, изразцы пережили расцвет в XVII–ХVIII столетиях. Новая волна популярности изразцов пришла в конце XIX – начале ХХ века. Крайне важно, что продолжается эта традиция и в наши дни!

Первый раздел выставки знакомит с русской печью, издревле служившей для приготовления пищи и отопления, являлась главной, почти одушевленной, частью традиционной крестьянской избы. Также этот раздел знакомит с региональным компонентом: это русские изразцовые печи Свияжска и татарские печи. По их особенностям мы прослеживаем интеграцию печной культуры.

Второй раздел посвящен известным исследователям русских изразцовых печей XX века – рассказ идет об архитекторах-реставраторах и художниках – А.В. Филиппове, С.А. Маслихе, Ю.П. Спегальском, Н.И. Немцовой.

Третий, основной, раздел экспозиции демонстрирует эволюцию типов изразцовых печей и связанных с ними изразцов XVII – начала XX веков. Среди эксклюзивных экспонатов - подлинные изразцы, архитектурно-реставрационная графика, изображения изразцовых печей, книжные издания. Специально для выставки выполнена реконструкция - макет русской печи (изготовлен в керамической мастерской Музея-заповедника «Остров-град Свияжск»), модели изразцовых печей, выполненные по историческим образцам промышленного университета им. С.Г. Строганова. Атмосферу дополняют произведениям искусства, в которых нашел отражение образ русской печи, а также пословицы и поговорки из «печного» фольклора (да, оказывается, есть и такой!).

Автор фото: пресс-служба музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Автор фото: пресс-служба музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Автор фото: пресс-служба музея-заповедника «Остров-град Свияжск»

Выставка подготовлена Музеем-заповедником «Остров-град Свияжск» в партнерстве с постоянными участниками проекта «Путь изразца» – Российским государственным гуманитарным университетом (куратор выставки, автор концепции – доктор исторических наук С.И. Баранова, РГГУ), Российским государственным художественно-промышленным университетом им. С.Г. Строганова, Музеем архитектуры им. А.В. Щусева при участии Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета, Национального музея Республики Татарстан. Выставка «И ровным жаром дышит изразец… «Изразцовая печь XVI – XXI веков: этномаркер русской культуры» доступна с 17 июля по 18 октября в выставочном зале Музея истории Свияжска по адресу улица Успенская, 22.