На три дня исторический сад «Черное озеро» превратится в парк-читальню. Идеально для тех, кто вынужденно проводит жаркие летние дни в городе! В программе – презентации книжных новинок, лекции и маркет локальных брендов. Вход свободный.

Автор фото: Ольга Юхновская / ИД «Вечерняя Казань»

События развернутся на Черном озере 31 июля, 1 и 2 августа. Это совместный проект независимого издательства Ad Marginem с Центром современной культуры «Смена», сервисом «Яндекс Книги» и Дирекцией парков и скверов Казани.

В 2026-м фестивальный тур «по краям» проходит с 23 мая по 25 октября в шестнадцати городах России, развивая тесное партнерство издательства с независимыми культурными институциями. Причем каждая точка тура обозначена определенной книгой, изданной Ad Marginem. В Казани это документальный фикшн «Когда заходит солнце. Семейство Томаса Манна в Санари» Флориана Иллиеса (рассказ не только о семействе знаменитого писателя, но других его коллегах по перу, бежавших от нацизма на Лазурный берег). Невзирая на трагические обстоятельства, побудившие героев к вынужденной эмиграции, книга иллюстрирует беззаботные летние дни на побережье и непростые взаимоотношения в семье Манн. Небольшой спойлер: мастер беллетризованного исторического повествования Флориан Иллиес в своей новой книге создает групповой портрет немецкой творческой интеллигенции, оказавшейся внезапно в 1933 году перед лицом нагрянувшего фашизма. На первом плане - семейство Манн, включая не только знаменитых братьев Томаса и Генриха, но и детей нобелевского лауреата, тоже пробующих силы в литературе. Также среди действующих лиц известнейшие писатели Арнольд Цвейг, Лион Фейхтвангер, Бертольт Брехт, Олдос Хаксли и многие, многие другие именитые деятели культуры, кого судьба забросила в приморский городок Санари-сюр-Мер на юге Франции. Книга написана в характерной для автора ироничной трагикомической манере документального коллажа, а на русский язык переведена лауреатом нескольких переводческих премий Михаилом Рудницким.

Автор фото: Даниил Шведов

Подчеркнем, что издательство Ad Marginem привезет в Казань более 1500 книг о философии, науке, искусстве, современной культуре, а также художественную литературу и лимитированный мерч. Фанаты книжного чтения смогут приобрести умную литературу со скидкой до пятидесяти процентов!

А как же общение среди сообщества? Организаторы подготовили шикарную образовательную программу! События пройдут в амфитеатре парка «Черное озеро», а спикерами выступят историки, социологи, философы и авторы каналов о книгах и искусстве, среди которых автор проекта «Искусство для пацанчиков» Анастасия Четверикова, главный редактор «Издательства редких книг» Вадим Ветерков, куратор Сергей Фофанов, главный редактор краеведческого проекта «Крот Казанский» Иван Ротов и другие примечательные персонажи.

Так, 31 июля (18:00) с лекцией «Эссе об экзотизме: Другой в путешествиях начала XX века и сегодня» выступит преподаватель кафедры социальной философии КФУ Игорь Агапов, а в 19 часов любознательных граждан ждут на презентации книги «Когда заходит солнце. Семейство Томаса Манна в Санари». Встречу проведут историк искусств Сергей Фофанов и редактор канала «Сдали и приняли», главный редактор «Издательства редких книг» Вадим Ветерков.

Автор фото: Даниил Шведов Автор фото: Даниил Шведов Автор фото: Даниил Шведов

Не пропустите 1 августа (13:00) презентацию книги Тавады Еко «Где начинается Европа». Спикер - социолог, старший преподаватель кафедры общей и этнической социологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Лилия Фахретдинова. Следом (14:30) культуролог и автор проекта «Искусство для пацанчиков» Анастасия Четверикова представит издание «Век ДАДА».

Это еще не все! В тот же день в 16:00 философ, историк культуры, доцент кафедры теории и истории гуманитарного знания РГГУ Игорь Кобылин ждет пытливых казанцев на лекции «Наука управлять: Мишель Фуко, гувернаментальность и кибернетика». А затем пожалуйте на встречу с доцентом ИКВИА ФГН НИУ ВШЭ, историком-востоковедом, кандидатом филологических наук Максимом Алонцевым, тема его выступления - «Ни Запад, ни Восток: иранские интеллектуалы ХХ века в поисках «Третьего пути».

Интеллектуальная перезагрузка продолжится и 2 августа. Сначала послушаем историка, аспиранта кафедры социальной философии, главреда краеведческого проекта «Крот Казанский» Ивана Ротова на его лекции «Вольфрам Айленбергер: о роли постельных сцен в истории философии».

Обсуждение книги «Бунтующие интеллектуалы и революции XX века: Франция 1968 vs Иран 1979» (14:30) в жанре открытого разговора проведут уже упомянутые Игорь Кобылин, Максим Алонцев и автор телеграм-канала «Иней на цветущей ежевике», научный редактор книги, автор послесловия, исследователь Центра STS и выпускник магистратуры факультета антропологии ЕУСПб, магистр департамента истории НИУ ВШЭ СПб Григорий Винокуров, который также проведет последнюю фестивальную лекцию по теме «Каменный век Маршалла Салинза: чему нас могут научить охотники-собиратели?».

Автор фото: Ольга Юхновская / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Ольга Юхновская / ИД «Вечерняя Казань»

В течение всего фестиваля «по краям» на Черном озере будет работать маркет локальных брендов, которые предложат горожанам нестандартные товары - цветочные композиции, сделанную вручную керамику, мебель (!), винтажную одежду, произведения декоративно-прикладного искусства, виниловые пластинки.

Режим работы фестиваля: 31 июля с 17:00 до 20:00, 1 и 2 августа с 11:00 до 19:00.

Еще раз напомним - вход на книжный фестиваль «по краям» - свободный!

Независимое издательство Ad Marginem основано в 1994 году. В фокусе издательского интереса с самого начала находились культурные практики и тексты, не подпадающие под традиционные жанровые классификации. Сегодня издательство акцентирует внимание на переводном нон-фикшне: книгах по искусству, книгах для детей и иллюстрированных изданиях, а также работах по антропологии, экономике, социологии, философии и теории культуры.

Независимая казанская институция Центр современной культуры «Смена» открылась в 2013 году. «Смена» организует выставки современного и классического искусства, детские и подростковые лаборатории и школы, образовательные и профессиональные мероприятия, издает книги и занимается городским развитием. География проектов «Смены» не ограничивается Татарстаном - события проходят по всей России: от Крайнего Севера до Дальнего Востока. В «Смену» входят четыре одноименных книжных магазина интеллектуальной литературы в Казани и издательство. Сегодня в здании «Смены» (ул. Бурхана Шахиди, 7) работают образовательная студия «Смена Дети», архив Фонда поддержки аудиовизуального и технологического искусства «Прометей» имени Булата Галеева, просветительская компания «Казань глазами инженера» и другие.