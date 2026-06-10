Культура
10 июня 15:42
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«Вечерняя Казань»

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Серию летних событий «Среда. Art & Disco» запустили в ES Gallery в Казани

Проект объединит творческие встречи с экспертами из сферы культуры и искусства, мастер-классы и танцы под живую музыку и диджей-сеты.

Серию летних событий «Среда. Art & Disco» запустили в ES Gallery в Казани

Автор фото: организаторы

В казанской галерее ES Gallery запустили серию летних событий «Среда. Art & Disco». Об этом сообщили организаторы.

Проект объединит творческие встречи с экспертами из сферы культуры и искусства, мастер-классы и танцы под живую музыку и диджей-сеты. Первая встреча состоится 10 июня в 20:00. Художница Алиса Гулканян расскажет об истории и эволюции фотомонтажа. Также она вместе с гостями создаст три коллажа на больших холстах. Музыкальное сопровождение организует музыкант и саунд-продюсер Дима Крапивин.

Основательница ES Gallery Элина Сафарова рассказала, что в галерее изначально хотели создать вечера, на которые приходишь без подготовки и без ожиданий.

«Мне кажется, городу очень не хватает мест, где можно приятно и легко провести будний вечер творчески, атмосферно — не в баре и не дома, а где-то между», - заметила Элина Сафарова.

Директор и куратор ES Gallery Альбина Закируллина заявила, что концепция проекта «Среда. Art & Disco» строится на трех элементах — новые знания, визуальное творчество и музыка. Каждый посетитель соберет для себя свою конфигурацию.

Всего на протяжении лета пройдет несколько вечеров, начало каждого — в 20:00. Состав участников представят на сайте галереи и в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Музей изобразительных искусств РТ пришел в метро с выставкой о героях. В канун государственного праздника Дня России на станции казанского метро «Суконная слобода» появилась выставка участников первого республиканского конкурса графических работ.

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