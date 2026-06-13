Экспозиция представляет уникальные образцы из бесценной коллекции Гульшат Нугайбековой. Выставка «Дороже золота. Искусство татарского ручного ткачества» - это тихий и одновременно оглушительный гимн труду человеческих рук.

Автор фото: музей-заповедник «Казанский Кремль»

Многие из представленных на выставке предметов никогда ранее не демонстрировались широкой публике. Татарское ручное ткачество – это неотъемлемая часть нашей культурной идентичности. На выставке связь прошлого и настоящего подчеркивают личные истории. А начиналось уникальное собрание с домотканых предметов, сотканных прабабушкой коллекционера. Подчеркнем, что коллекция раритетов собиралась Нугайбековой четверть века, в ней - созданное мастерицами прошлого богатство, некогда составлявшее достояние хозяйки дома: скатерти, ковры, паласы, занавесы, пологи, полотенца, а также народные костюмы пермских татар и кряшен, свадебный пояс, тастар.

Гульшат Нугайбекова – выпускница Казанского медицинского института, кандидат наук. Она не только известный коллекционер и реконструктор татарской одежды, но также и просветитель: на ее лекциях просто яблоку негде упасть!

- Еще в пятилетнем возрасте, играя в деревенском амбаре, я нашла маленькое татарское украшение – это была филигранная бляха с сердоликом. В основу моей коллекции поначалу легли остатки полотенец, сотканных моей бабушкой, вышивки моих карт-эби и дэу-эби, - делится собирательница ценностей народного искусства Гульшат Нугайбекова. – Постепенно появились старинная одежда, головные уборы, украшения, шамаили. Мой интерес всегда поддерживала моя мама – Нугайбекова Светлана Набиевна Нугайбекова, которая много рассказывала о прошлом семьи, бережно хранила все реликвии. Не так давно в мою коллекцию она передала занавески в технике ришелье, которые украшали окна нашего деревенского дома. Год от года моя «сокровищница» пополнялась, кто-то дарил, в помощь были и «блошиные рынки». Иногда приходили совершенно поразительные вещи, и я порой не сразу могла разобраться, что оказалось в моих руках. Но потом пришли знания, и я понимала, что это величайшие шедевры, которые, к сожалению, не представлены в музеях, но зато они сохранились в частных домах, в заветных сундуках. И люди расстаются с ними в надежде, что принадлежащие их предкам вещи обретут новую жизнь. Лично меня всегда поражает талант простых женщин: они не обучались живописи и композиции, но создавали истинные шедевры.

Автор фото: музей-заповедник «Казанский Кремль»

Положа руку на сердце, называть эту удивительную женщину просто коллекционером - непростительное упрощение. Это истинный подвижник, хранитель и пламенный популяризатор татарского искусства. Глядя на представленные экспонаты, понимаешь: это не просто собрание редких вещей. Это - спасенная душа народа, его генетический код, который Гульшат Ардинатовна с невероятной самоотдачей собирает по крупицам, чтобы не дать ему кануть в Лету.

- В Год единства народов России мы открываем замечательный проект! Одно дело, когда культурный код сохраняется государством, и совсем другое, когда хранителями культурного кода становятся сами люди, и это гораздо важнее и ценнее, - подчеркнул на церемонии открытия заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Автор фото: Ольга Гильмутдинова Автор фото: Ольга Гильмутдинова Автор фото: Ольга Гильмутдинова Автор фото: Ольга Гильмутдинова

Многовековая традиция узорного ткачества (от получения растительного волокна до готового изделия) передавалась из поколения в поколение и являлась важной частью приданого невесты. Экспонаты иллюстрируют роль ручного ткачества в обрядах. Например, обряд «өй киендерү, өй бизәү» («наряжение дома жениха»), его постепенное угасание в XX веке в результате социальных потрясений, а затем - возрождение в XXI веке через новые бренды и передачу навыков молодым мастерицам.

- Своими глазами мы видим то, что действительно дороже золота! А что это для нас? Это наш дом и то чувство, когда мы возвращаемся в родные стены, - отметила авторитетный казанский ученый-этнограф Елена Гущина, кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии и этнологии Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ, заслуженный работник культуры РФ. Думаю, каждый, кто посетит эту выставку, внутри этого пространства почувствует себя немножечко дома.

- Большое чудо, что коллекционирование у нас выходит на новый уровень, ведь довольно длительное время коллекционеры опасались не то что показывать, но даже и рассказывать о своих сокровищах, - говорит заместитель генерального директора Национального музея РТ по научно-исследовательской работе Дина Гатина-Шафикова. - Благодаря Гульшат Ардинатовне Нугайбековой мы узнаем больше о современных коллекционерах, узнаем об их историях. Их увлечение заражает всех нас.

А вот какие впечатления оставила выставка у директора Казанского художественного училища им.Н.Фешина Ольги Гильмутдиновой:

- Вглядываясь в сложную геометрию экспонатов, я осознала всю глубину названия выставки. Дороже золота... Как точно сказано! Золото - мертво и холодно в своей застывшей тяжести. Оно лишь тешит взор и греет ладонь. Но эти ткани, сотканные из простого льна, хлопка, пеньки, несут в себе живое тепло создавших их рук. В них пульсирует жизнь: в тугом переплетении основы и утка слышится дыхание ткачихи, а в каждом стежке читается ее надежда на счастье и благополучие своего дома. Это сокровище нельзя измерить каратами или унциями. Его ценность - в памяти поколений, в красоте, которая не тускнеет со временем, и в той невидимой нити, что связывает нас с нашими корнями. Выставка стала напоминанием о том, что самое главное наследие человечества хранится не в банковских сейфах, а в хрупких нитях, соединяющих прошлое с настоящим.

Важным дополнением к экспозиции стали работы фотохудожника, журналиста, заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Рустама Мухаметзянова, чьи яркие и атмосферные репортажные снимки помогают зрителю глубже погрузиться в мир татарского ткачества. Кстати, как отметил директор ГБУ «Музей-заповедник «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов, сегодняшняя экспозиция в Музее государственности РТ – лишь превью огромной коллекции Гульшат Нугайбековой. А часть ее собрания сейчас представлена на другой кремлевской выставке - «Культурный код Казани: духовное наследие и традиции».

Выставка «Дороже золота. Искусство татарского ручного ткачества» проходит с 12 июня по 6 сентября в Музее государственности РТ (Казанский Кремль) в рамках программы по реализации Концепции возрождения, сохранения и развития народных художественных промыслов Республики Татарстан на 2026-2031 годы, а также приурочена году единства народов России.