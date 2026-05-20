Казанцы увидят дипломные спектакли прославленной школы, посетят лекции ее ведущих педагогов, а молодежь попытает удачу на прослушиваниях первого тура.

Гастроли пройдут 23 и 24 мая в КАРБДТ им. В. Качалова при поддержке СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел», которая̆ в этом году отмечает свое десятилетие.

Делимся расписанием:

23 мая

Мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи (10:00–12:30 и 13:00–15:30), записаться здесь.

День открытых дверей факультета сценографии и театральной технологии:

Ольга Неволина, декан факультета сценографии и театральной технологии: профориентационная лекция «Как создаются театральные декорации» (группа 20 человек, 10:00–12:30.);

Ольга Журкова, старший преподаватель кафедры сценографии: мастер-класс по созданию театрального макета (12:30–15:30, группа 15 человек).

Встречи требуют аккредитации, запись здесь.

День открытых дверей продюсерского факультета

Урин Владимир, мастер курса продюсерского факультета, заведующий кафедрой менеджмента и продюсирования исполнительских искусств: профориентационная лекция о профессии продюсера (12:30–14:00, группа 25 человек), заявиться здесь.

Мастер-класс по тифлокомментированию

Вера Февральских, тифлокомментатор Школы-студии МХАТ проведет мастер-класс «Тифлокомментирование: почему это нужно театру и как его организовать с нуля» ( 16:00).

24 мая

В этот день пройдут прослушивания потенциальных абитуриентов актерского факультета для учащихся 11-х классов, студентов выпускных курсов вузов или институтов, выпускников колледжа или института, лиц со средним общим или средним профессиональным образованием. Регистрация в 10:00, начало прослушиваний в 11:00. Место проведения – Казанский академический русский Большой драматический театр имени В.И. Качалова по адресу: Казань, ул. Баумана, д. 48. Запись тут.

Лекция Павла Руднева «Что нужно знать о пьесе «Наш городок» Торнтона Уайлдера перед спектаклем?» (17:00–17:45).

Показы спектаклей студентов IV курса актерского факультета (художественные руководители курса – Игорь Золотовицкий и Сергей Земцов) в Казанском академическом русском Большом драматическом театре имени В.И. Качалова: «Новый квадрат» (23 мая, 18:00) и «Наш городок» (24 мая, 18:00). Спектакли сопровождаются тифлокомментированием. После показов артисты проведут творческую встречу со зрителями. Билеты доступны на официальном сайте театра им. В. Качалова.

Совместный проект Школы-студии МХАТ и СИБУРа, которому в 2026 году исполняется 5 лет, направлен на развитие культурной среды городов за счет возможностей современного театрального искусства, просветительских мероприятий, взаимодействия с местными театральными коллективами, а также на поддержку талантливой молодежи. За время существования программы более 9500 зрителей из разных городов присутствия СИБУРа смогли посетить спектакли школы-студии, в образовательных мероприятиях приняли участие более 600 человек. География проекта такова – Благовещенск (РБ), Уфа, Благовещенск (АО), Свободный, Губкинский, Ноябрьск, Нижневартовск, Пыть-Ях, Тобольск, Тюмень, Нижнекамск, Казань, Дзержинск, Пермь, Томск, Красноярск, Омск, Москва.

«Наша миссия – менять культурную географию страны, открывая талантам из регионов путь в лучшую театральную школу и привозя живое искусство высочайшего уровня прямо в их города, чтобы поднимать профессиональную планку и создавать инклюзивную среду для всех. Мы даем зрителям возможность увидеть яркие спектакли, не выезжая за пределы своего города, и открываем двери в профессию для талантливой молодежи из регионов, предоставляя им уникальный шанс пройти первое прослушивание в легендарную Школу-студию МХАТ у себя дома. Уверены, что право на творчество и качественное образование не должно зависеть от места проживания. Наша цель – обеспечить детям в городах присутствия СИБУРа возможности для старта, как у их сверстников в Москве», — отмечает руководитель программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» Елена Снежко.