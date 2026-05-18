В казанской Галерее современного искусства проходит выставка «Страна честных людей. Традиционная скульптура Буркина-Фасо», на которой представлены работы 34 скульпторов. Общий вес экспозиции превышает одну тонну.

Уникальность события в том, что собрание впервые демонстрируется в России. Экспозиция стала частью культурной программы международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum 2026». В день его открытия в Казани представители Буркина-Фасо посетили Государственный музей изобразительных искусств РТ и его филиал - Галерею современного искусства. А широкой общественности выставку представили во время всероссийской акции «Ночь музеев» 16 мая.

В ГСИ ГМИИ РТ представлены скульптурные композиции, в которых отражены жанровые сцены из жизни обычных жителей. Почти половина работ посвящены хранительнице домашнего очага, где глава семьи – женщина!

- Бронза - одна из визитных карточек Буркина-Фасо, узнаваемая далеко за пределами страны. В этой экспозиции особенно заметно, какое значение в культуре занимает образ женщины как символ семьи и устойчивости, - отметила куратор выставки Анна Ильина.

Она также подчеркнула, что идея проекта принадлежит президенту Буркина-Фасо капитану Ибрагиму Траоре, который год назад приезжал в Россию по приглашению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и принял участие в праздновании 80-летия Великой Победы. Тогда же господин Траоре предложил провести выставки буркинийского бронзового искусства на территории России. Через полгода коллекция из шестидесяти скульптур приехала в РФ, причем сначала в Новосибирск. Затем устроители решили, что логично показать выставку и в других городах. Так она доехала до Казани, где будет работать до июня.

Основу выставки составили произведения в технике «потерянного воска», созданные современными африканскими скульпторами мирового уровня. Среди них такие имена, как Уэдраого Салиф, Уэдраого Хамадо, Сиди Нухун, Бонкунгу и Турэ Бурейма, Турэ Салиф, Каборэ Самбо, Сам Поль, Дэрмэ Иссака, Сиди Кадер, Ильбудо Исуф, Балма Захари, Коанда Сайду, Нана Вахаб, Сорэ Абдулай, Сиди Мохамед, Турэ Усман, Траорэ Мамаду, Траорэ Шейх Идрис, Ильбудо Адама, Балима Хамиду, Каборэ Людовик, Уэдраого Ласанэ, Уэдраого Карим, Бамбара Рожер, Савадого Баба Ибрагим, Дан Лушман, Ильбудо Сайуба, Компаорэ Абдулай, Марино Саиду, Дэрмэ Сумалия, Энро Андрэ, Данкамбари Муса и Балма Андрэ.

Искусство древнего метода литья в технике «потерянного воска» возникло на территории нынешнего западноафриканского государства в XV веке: мастер создает скульптуру, нанося на нее огнеупорный материал, затем вытапливает воск, заполняя расплавленной бронзой образовавшиеся полости (а при остывании огнеупорный материал разбивается, словно скорлупа). Интересно, что эта технология не поддается штамповке, поэтому каждое произведение – уникально. За минувшие века сложились династии мастеров, благодаря которым ремесло сохранилось до наших дней, продолжая оставаться важной составляющей культурного образа страны. Причем подобные скульптуры в Буркина-Фасо повсюду – в гостиницах, на рынках, в министерствах и других учреждениях, и они на самом деле отражают реальную жизнь страны. Причем обычные люди пользуются бронзовыми изделиями постоянно: как правило, это специальные обереги и небольшие скульптурки, используемые в культовых ритуалах.

Помимо знакомства со скульптурой Буркина-Фасо на выставке представлены этнографические предметы быта, фотографии и фильм об истории и самобытной культуре этой страны. Выставка организована министерством промышленности, торговли и ремёсел Буркина-Фасо, международной общественной организацией «Центр народной дипломатии» при участии депутата Государственной думы ФС РФ Дмитрия Савельева и поддержке министерства культуры Республики Татарстан.

Несмотря на то что Буркина-Фасо считается одной из беднейших стран мира (более половины населения живет ниже черты бедности, а в мировом рейтинге государство занимает 180-е место из 189), в то же время она является одной из ведущих африканских стран в области кинематографа. В столице страны Уагадугу проводятся Международный салон прикладного искусства, Панафриканский фестиваль кино- и телефильмов (FESPACO). В Буркина-Фасо ежегодно устраиваются соревнования международной велогонки Тур де Фасо.

До 1984 года Буркина-Фасо была французской колонией, затем - Республикой Верхняя Вольта. «Страна честных людей» - это перевод названия с языка мооре и дьюла (буркина́ - «прямой, честный», фасо́ - «отечество»). Нынешнее название страна получила после очередного военного переворота. Буркина-Фасо – член ООН с 1960 года.

По данным МИД РФ, население Буркина-Фасо составляет порядка 23 миллионов человек. Здесь насчитывается около 60 этнических групп, самая многочисленная – моси (около 60% населения). Абсолютное большинство жителей – молодежь в возрасте до 35 лет (78%), при этом 45% из них приходится на граждан младше 15 лет. Средняя продолжительность жизни составляет 61,9 года. Более 63% населения – мусульмане (преимущественно сунниты, проживают на севере, востоке и западе страны), христиане – 20% (католики, протестанты, центральная часть), остальные придерживаются традиционных аборигенных верований.

Кстати, в этой стране сохранилась богатейшая фауна: слоны, антилопы, носороги, бегемоты, крокодилы, включая наводящую ужас на весь европейский мир муху цеце. Вряд ли кто-то из казанцев отважится отправиться в путешествие в этот неспокойный регион, но уж посмотреть-то на диковинное искусство, специально доставленное для него прямо к дому «на блюдечке с голубой каемочкой», он просто обязан.