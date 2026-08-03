Выставка «Искусство кожаной мозаики» состоит из 110 уникальных экспонатов, показывающих развитие старинного татарского промысла от народных традиций до современного дизайна. Казанская экспозиция приехала в Екатеринбург впервые.

Автор фото: Татьяна Задорина / пресс-служба Свердловского областного краеведческого музея

Национальный музей РТ показывает уральцам богатство и разнообразие крупнейшего в мире собрания кожаной мозаики (может поспорить даже с коллекцией Этнографическом музее Санкт-Петербурга) во всей его исторической полноте.

На протяжении столетий казанские сафьянщики (сафьян в переводе с татарского – кожа) из поколения в поколение передавали секреты выделки мягкой душистой кожи, а мастера по изготовлению ичигов (обувь) сделали сапожное ремесло хранителем народного орнамента. Интересно, что выполняемая только вручную техника «казанского шва» не изменилась до наших дней. Тому свидетельство – инструменты кожевенников, обувщиков и вышивальщиц, а также образцы заготовок – они идентичны старинным!

Автор фото: Татьяна Задорина / пресс-служба Свердловского областного краеведческого музея

Выставка фокусирует внимание на прославившей далеко за пределами России татарских умельцев технике знаменитого «казанского шва» (это когда разноцветные кусочки кожи сшиваются встык вручную так ювелирно, что даже вода через шов не проникает!). А кроме того, это очень и очень красиво! Жителям Екатеринбурга и Свердловской области представлена редкая возможность проследить, как развивалось и эволюционировало кожевенное дело в течение более чем ста лет: от классических образцов XIX века (время расцвета промысла, когда ежегодно выпускалось до трех миллионов пар обуви, ее носили в Европе, Азии и даже в Америке!) до изделий кооперативных артелей 1920‑х годов, продукции, увы, теперь уже не существующего казанского комбината «Спартак» и работ в период возрождения старинных техник на Арской фабрике национальной обуви в 1960‑е годы.

- В Год единства народов России мы не могли пройти мимо темы сотрудничества Урала и Татарстана, двух братских регионов. Мы плотно взаимодействуем с полпредством Татарстана в регионе, а сама тема татар Урала нам не просто интересна, а очень близка. Мы видим в полном смысле декоративно-прикладное искусство, которое свидетельствует о трудолюбии и творческом даре татарского народа, раскрывает его душу. Такую красоту и мастерство надо увидеть лично, а потом обязательно позвать друзей и коллег, чтобы вместе восхититься творчеством, прославившим татарский народ, — отметил на церемонии открытия 31 июля генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея Александр Емельянов.

Автор фото: Татьяна Задорина / пресс-служба Свердловского областного краеведческого музея

Значительную часть привезенного на Урал собрания НМ РТ составили исторические, сценические и современные костюмы. Благодаря элементам с «казанским швом» они становились акцентной деталью праздничных и повседневных образов, эстрадных костюмов и дизайнерских коллекций. Дополняют экспозицию учебные проекты студентов Казанского государственного института культуры, Казанского художественного училища им. Н. И. Фешина и Казанского техникума народных художественных промыслов, и это еще раз убедительно свидетельствует о том, что традиция не замерла в музейных закромах, она продолжает жить и развиваться.

- В Екатеринбурге мы представили подлинные предметы, в которых хранится истинный дух истории тюркских народов, чья история уходит в глубину веков еще до нашей эры, к орнаментальным мотивам Пазырыкских курганов (древние погребальные объекты V-IV вв. до н.э., участок включен в объект «Золотые горы Алтая» списка Всемирного наследия ЮНЕСКО – прим. «ВК»), - отметил на открытии директор Национального музея Республики Татарстан Айрат Файзрахманов. - Конечно же, мозаичное кружево из кожи стало одним из ведущих промыслов для татар, которое в художественном отношении действительно прославило наш народ далеко за пределами страны, и которая в Европе воспринималась как наследие всей Российской империи. Татарская кожаная мозаика - часть культурного кода не только татарского народа, но и всей республики Татарстан. Пусть живет дружба регионов и дружба народов России!

Особое место в выставочном проекте занимает тема преемственности: кожевенное искусство в наши дни не просто живо, оно до сих пор процветает! Так, посетители познакомятся с творчеством Народного художника РТ, заслуженного художника РФ, лауреата Тукаевской премии Софьи Кузьминых (в 2027 году Софье Даниловне исполнится 100 лет!), возродившей забытые приемы обработки кожи в 1960–1970‑е, а также ее дочери и творческой наследницы заслуженного деятеля искусств РТ, преподавателя КХУ им. Н.И. Фешин Светланы Гарбузовой (кстати, Кузьминых и Гарбузова – авторы той самой легендарной голубой шали к одноименному спектаклю-талисману Камаловского театра), Народного художника РТ, лауреата Тукаевской премии Наили Кумысниковй, а также Альфии Замиловой и других мастеров второй половины ХХ века. А то, как традиционная техника органично вписывается в актуальные тренды современности показано через изделия дизайнерских брендов РТ «Сахтиан» и «Lusi».

Автор фото: Татьяна Задорина / пресс-служба Свердловского областного краеведческого музея Автор фото: Татьяна Задорина / пресс-служба Свердловского областного краеведческого музея Автор фото: Татьяна Задорина / пресс-служба Свердловского областного краеведческого музея Автор фото: Татьяна Задорина / пресс-служба Свердловского областного краеведческого музея

Выставка «Искусство кожаной мозаики» из собрания НМ РТ стала «ответной»: зимой 2025/2026 в Казани в историческом здании музея с успехом прошла выставка «Художественный металл Урала». Казанская коллекция задержится в Екатеринбурге надолго и будет гостить в уральской столице до 8 ноября 2026 года в структурном подразделении Свердловского областного краеведческого музея МВЦ «Дом Поклевских-Козелл».

В общем, никто не сомневается в том, что выставка НМ РТ пройдет в столице Урала с большим успехом. Тем более что в Свердловской области проживают около 200 тысяч татар, активно действуют более 25 татарских сообществ, которые при содействии с краеведческим музеем проводят различные культурные акции. Так, 15 и 20 августа в екатеринбургском музейном клубе «Дом Агафуровых» пройдут бесплатные мастер-классы мастерицы по тамбурной вышивке и текстилю для нового творческого пространства «Татарская изба» (акция называется «Наряди татарскую избу!», и желающих принять в ней участие много), а также пешеходная экскурсия по старинному «татарскому» кварталу, начиная от дома Камалетдина Агафурова через Музей истории плодового садоводства (вот бы и нам такой в Казани!) и завершится в доме Зайнетдина Агафурова, в котором ныне расположено Представительство Республики Татарстан в Свердловской области.