Событие неординарное. Галерея современного искусства ГМИИ РТ представляет персональную выставку «Я с вами, мои друзья!» обладательницы медали Превосходства Leica за вклад в мировое фотоискусство.

Выставка посвящена грядущему 80-летию мастера в августе 2026 года. В экспозицию вошли около ста снимков из коллекционного собрания ГМИИ РТ, и это кадры из самых значимых и известных серий Кузнецовой, которые принесли ей международное признание. Прежде всего это «Цыгане. Уральск. 1979—1987», «Цирк. Казань. 1982», «Цыгане. Одесса. 1990—1992», «Цыгане. Казань. 1996». «Цыгане. Узбекистан. 1992—1998», «Цыгане. Туркмения. 1996—1998», «Узбекистан. 1990—1998» и «Евреи. Бухара. 2008». Выставка открыта для широкой публики в ГСИ с 29 апреля и доступна до середины июня.

Редакция нашего издания гордится, что будущая мировая знаменитость два года работала в только-только появившейся городской газете «Вечерняя Казань» (1980—1982). На европейском фотобиеннале в рамках выставки «Современная советская фотография» в 1980-м она получила Гран-при города Парижа «За гуманизм в фотоискусстве» (за серию «Цыгане»). До начала 1990-х Кузнецова участвовала в выставках в Вильнюсе, Праге, Париже, Лондоне, Хельсинки, Стокгольме, в Германии, США, Нидерландах, Португалии. После распада Советского Союза работы Ляли Кузнецовой в рамках выставок «Меняющаяся реальность» экспонировались в Вашингтоне и Амстердаме. А в 1997-м в Нью-Йорке ей вручили медаль Превосходства Leica (Mother Jones Leica Medal of Excellence) за вклад в мировое фотоискусство.

Сегодняшняя реальность Ляли Кузнецовой – это мировая известность и признание ее выдающегося мастерства в наивысших кругах фотографического искусства. Ее плодотворная и многогранная деятельность неоднократно отмечалась чередой почетных наград и общемировым признанием.

В 1988-м Ляля Кузнецова была одним из первых фотографов России, приглашенных на международный фотосимпозиум «Между Эльбой и Волгой» (Мюнхен), и была признана лучшим представителем двух поколений фотохудожников СССР. И хотя в этом мероприятии принимали участие представители почти всех стран Восточной Европы, именно место жительства Кузнецовой (Казань, Волга) легло в основу названия фотосимпозиума.

В 1991 году после презентации ее выставки в The Corcoran Gallery of Art (Вашингтон, США) фотограф получила личное приглашение от президента США Джорджа Буша — старшего и его жены Барбары посетить прием в Белом доме. В 1980 году работы Кузнецовой были отмечены на европейском фотобиеннале Гран-при Парижа «За гуманизм в фотоискусстве», в 1996-м она становится участницей фестиваля «ИнтерФото» (Москва), а в 1997 году в Нью-Йорке за вклад в мировое фотоискусство Ляле Кузнецовой вручили медаль Превосходства Leica. Среди ее наград – престижные Премия Mother Jones, Немецкая академическая стипендия Austauschdienst и множество других.

Еще в середине 1980-х имя Ляли Кузнецовой заняло почетное место в Энциклопедии мировой фотографии, которая ежегодно издается в Лондоне. Журнал «Огонек» напечатал (1988) на своих страницах несколько работ Кузнецовой. Позже эти снимки вошли в антологию лучших репортажных работ мировых изданий за 1955—2005 годы (антология была издана дирекцией крупнейшего фотографического конкурса World Press Photo).

Ее работы экспонируются и сберегаются в музейных и галерейных залах почти всех стран мира. С фотографиями Кузнецовой знакомы в США и Франции, в Германии и Италии, в Португалии и Нидерландах, в Польше и других странах. Имя Ляли Кузнецовой занесено в рейтинги лучших мастеров мирового фотоискусства, а работы имеют наивысшую оценку. Снимки члена Союза журналистов РТ и Союза фотохудожников России Ляли Кузнецовой публиковали известные зарубежные издательства Thames and Hudson, Aperture и др., а ее работы находятся в коллекциях российских музеев, Corcoran Gallery of Art (Вашингтон, США), Museum of Art Photography (Филадельфия, США), Kunstbibliothek (Берлин, Германия), Mayor's Photo Museum Ville de Paris (Париж, Франция), Encontros de Fotografia (Коимбра, Португалия), а также в частных коллекциях в России, Германии, Италии, Нидерландах, Франции и США, в том числе и в Государственном музее изобразительного искусства Республики Татарстан.

Ляля Мендыбаевна Кузнецова (Халитова, 4 августа 1946 г.) родилась и выросла в татарской семье в приграничном с Россией казахстанском городе Уральске. С Казанью ее жизнь связана шестьдесят лет: с тех пор, как в 1966 году она стала студенткой знаменитого Казанского авиационного института (ныне КНИТУ им. Туполева), в вузовском фотоклубе «Волга» она училась азам фотографии. Решение стать профессиональным фотографом пришло после окончания КАИ. В 1977-м она стала членом легендарной, гремевшей на весь Советский Союз творческой группы «Тасма» (в переводе с татарского – лента), в которую входили ставшие широко известными Владимир Зотов, Эдвард Хакимов, Рифхат Якупов, Фарит Губаев и многие другие фотографы.



Кузнецова активно участвовала в различных фотовыставках и фестивалях «Тасма» в ДК химиков и Молодежном центре Казани, Зеленодольске, Рязани, Перми, Йошкар-Оле и за пределами РСФСР. А в 1979 году на снимки Ляли Кузнецовой обратил внимание основатель Союза фотоискусства Литвы Антанас Суткус, пригласивший ее на Всесоюзный семинар. Вернувшуюся через полтора года в Казань Лялю приняли в штат репортером «Вечерней Казани», позже она публиковалась в журналах «Ялкын» и «Сююмбике».

Интересный факт: Ляля стала первым фешен-фотографом ТАССР, снимая модные коллекции и показы республиканского Дома мод! Тема современной моды благодаря Кузнецовой нашла широкое отражение и на страницах «Вечерней Казани», в ее работах отражались не только модные тенденции, но и культурные особенности нашего региона. Считается, что данный период стал кульминацией в ее развитии: она соединила технические навыки с художественным подходом. Также не понаслышке знакомы казанские театралы с творчеством мастера благодаря портретным галереям театров имени Г. Камала, Казанского ТЮЗа и казанского театра кукол «Экият».



Постепенно к Ляле Кузнецовой пришла мировая слава. При этом она всегда помнила о своих корнях и неразрывной связи с Родиной. На многочисленные предложения с выгодными контрактами за рубежом она всегда отвечала отказом, предпочитая жить и творить в Казани и Татарстане.



Количество крупных фотовыставок, фестивалей и экспозиций в ведущих музеях и галереях мира, на которых выставлялись работы Кузнецовой, давно перевалило за пятьдесят. Даже достигнув пенсионного возраста и став бабушкой, она постоянно путешествовала с фотоэкспедициями, не переставала создавать студийные портреты деятелей культуры. Одной из важнейших задач современности Ляля Кузнецова всегда считала поддержку молодых фотографов в их творческих начинаниях. С огромным успехом она читала лекции в Казани, Москве и Санкт-Петербурге. Совершенно оправданно своим ведущим педагогом Кузнецову считают Школа фотографии им. Александра Родченко и Школа современной фотографии.



В августе 2010 года вышла в свет ее первая книга на русском языке (за рубежом выпущено два десятка альбомов с ее работами) с очень символичным названием «Дорога», объединившая на двухстах страницах лучшие черно-белые работы, созданные автором за многолетний творческий путь (тираж 1500 экземпляров). До этого «Дорога» издавалась в Америке, Англии, Франции, Германии. Цыганские циклы фотографий Ляли Кузнецовой сменяют фотографии узбеков, татар, туркменов, бродячих артистов, бухарских евреев. Кузнецовой мастерски удается передать огромную человечность и трогательность своих персонажей. Ее снимки нельзя назвать репортажными: в них слишком много свободы и… одиночества. Эта тема пронизывает все ее творчество.

Феномен же в том, что фотографии Кузнецовой невозможно забыть, они остаются в нашей памяти, как дагерротип жизни.

«Когда говорят, что я воспеваю вольную жизнь цыган или что-то в этом роде, я думаю: фотография, которую делает человек, – это отчасти его автопортрет. Когда я освоила фотоаппарат, узнала, как проявляется пленка, как это все печатается, я начала искать кадры, созвучные моему сердцу. Естественно, ни за какие права цыган я не боролась, я просто понимала, что в нашем обществе они лишены очень многих прав. В большинстве своем это люди, которые идут к горизонту, а этот горизонт уходит от них, - так объясняла миг таинства сама Ляля Кузнецова. - Фотограф ищет свою картинку. И когда находит, говорит: да, это мое. То есть этот щелчок происходит в сердце. Я, например, всегда знала, когда проявляла пленку, какой кадр мне искать. Еще Картье-Брессон говорил о том, что должно произойти соединение увиденного и того, что в тебе происходит, я испытала это на себе и могу подтвердить: именно так и происходит».

«Ляля Кузнецова раскрывает в своих работах скрытую силу ранимых людей. Ее герои - человеческие существа, которые могут быть близки сердцу любого, они трогают нас своей безвременностью. Ляля Кузнецова - поэт, который знает свое ремесло и обогащает наши жизни даром своих работ», - так отзывалась о таланте Кузнецовой фотограф, журналист и переводчик с мировым именем Инге Морат.

Сегодня имя Ляли Кузнецовой безоговорочно признается профессиональным сообществом и широкой общественностью символом высокого искусства. Жителям Казани следует гордиться, что им довелось жить в одно время и в одном пространстве с такой выдающейся личностью. Многие лета, уважаемая Ляля Мендыбаевна!