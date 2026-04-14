В республике требуют от учителей объективной оценки учеников — без «натягивания» баллов ради красивых отчётов. Опыт прошлых лет показывает, как подобное приводит к разочарованиям после экзаменов.

До первых главных экзаменов школьников осталось всего полтора месяца. В этом году период сдачи итоговых «тестирований» перенесётся с конца мая на начала июня, чтобы избавить детей от необходимости на следующий день после последнего звонка «бежать» на первый свой экзамен. Период сдачи ЕГЭ стартует 1 июня, ОГЭ – 2 июня. Завершается основной срок сдачи 19 июня. При этом, по словам заместителя министра образования и науки Татарстана Минзалии Закировой, перенос сроков проведения экзаменов никак не отразится на датах школьного выпускного и начала приёмной кампании в колледжах и университетах. Все свои результаты дети получат вовремя – до начала резервного периода, который стартует 22 июня.

Как и в прошлом году, у школьников сохранится право на пересдачу одного из выбранных предметов на ЕГЭ. В случае, если выпускника не устроит результат по одному из предметов, будет возможность попробовать снова – 8 или 9 июля. В прошлом году в Татарстане экзамен переписали 2,5 тысячи человек. Однако Закирова напоминает, что учитываться будут результаты именно с пересдачи, поэтому это, в том числе, риск для школьников. Перед тем как идти переписывать экзамен – необходимо реально оценить свои силы. В прошлом году свои результаты улучшили 80 процентов школьников.

«Нельзя обманывать ребёнка, выставляя ему поощрительные оценки»

Несколько лет подряд после завершения периода сдачи экзаменов в Татарстане обсуждается проблема необъективности оценивания учеников, которые в итоге не могут подтвердить свои знания на экзамене. В прошлом году 19 претендентов на медаль не сумели набрать 60 баллов ни по одному из сдаваемых предметов. Причём ещё два года назад число выпускников, не подтвердивших право на медаль, было в два раза больше. Количество детей, претендующих на медаль в этом году, станет известно после выставления оценок за год в конце мая. Напомним, для получения золотой медали ученику необходимо набрать 70 баллов по каждому выбранному предмету, для серебряной медали – не менее 60.

По словам Закировой, в свою очередь министерство всегда призывает учителей объективно оценивать школьников.

- Нельзя обманывать ребёнка, выставляя ему поощрительные оценки. Это крайне нежелательно делать, – отметила спикер.

При этом нередко сами родители настаивают на завышении оценок. Многие приходят на приём к учителям, классным руководителям, даже к директорам, с просьбой поставить оценку выше. И если педагог однажды идёт навстречу, это часто превращается в систему. Такая практика создаёт ложное ощущение успеха у школьников и приводит к разочарованиям на итоговых экзаменах.

Однако замминистра отметила, что даже самые способные ученики не всегда подтверждают свои оценки на экзамене — из-за стресса, сложных вопросов или других факторов.

- Не стоит сильно критиковать ни детей, ни родителей, ни учителей. Экзамен – это всё-таки лотерея. Могут попасться сложные или легкие вопросы. Может ребёнок не любить какие-то темы или игнорировать их, поэтому человеческий фактор всегда есть. Мы не роботы, – добавила Закирова.

Выпускникам, желающим поскорее выйти на работу, облегчили путь

Основное нововведение этого года – возможность сдачи только двух предметов на ОГЭ. Этот эксперимент, по словам собеседницы, призван упростить поступление в учреждения среднего профессионального образования для тех, кто уже определился с будущей профессией и хочет быстрее начать свой карьерный путь.

Девятиклассники смогут сдать на ОГЭ только два обязательных предмета — русский язык и математику. В эксперименте в этом году примут участие 3600 школьников из Татарстана. Однако им стоит понимать, что по результатам этих экзаменов можно будет поступить в колледжи только по определенным специальностям. К ним относятся сельское хозяйство, химическая отрасль, информационные технологии, нефтяные технологии, креативные специальности: графический дизайн, ландшафтное строительство и другие.

У многих соответственно возникает вопрос: «Не повлияет ли это на уровень знаний учеников?». Замминистра на это ответила, что эксперимент уже проходил в трех регионах страны, где были получены положительные результаты. Нагрузка на учеников, родителей и учителей значительно снизилась. Дети при этом смогли поступить в колледж без дополнительных усилий.

Требования к мотивированным ученикам, как назвала их Закирова, а именно к тем, кто планирует идти в 11-й класс и в дальнейшем поступать в вуз, остаются такими же. Им нужно сдавать четыре экзамена – два по обязательным предметам и два по дополнительным.

Помимо этого, в этом году впервые в девятых классах экзамены будут проводить с использованием технологии, используемой в ЕГЭ. Все экзаменационные материалы отправят по специальной защищенной сети, распечатают прямо в аудитории, а сканирование проведут в пункте проведения экзамена. Всё это сделано для того, чтобы минимизировать риск «слива» заданий и ответов в открытый доступ.

А что по поводу тех, кто планирует поступить в вуз?

Всего в этом году выпускается 66 650 школьников, из низ 18 тысяч 11-классников. Первый обязательный экзамен по русскому языку пройдёт 4 июня. Далее, 8 июня, состоится экзамен по математике — как базовому, так и профильному уровню.

Замминистра напомнила, что для получения аттестата обязательно сдать ЕГЭ по русскому языку и математике. Для поступления в вуз необходимо сдать ЕГЭ по русскому и профильной математике, поскольку базовый уровень не считается вступительным испытанием. Интерес к точным наукам среди одиннадцатиклассников возрос: количество выпускников, выбравших для сдачи физику и математику профильного уровня, выросло на три и два процента соответственно. Но самым популярным предметом все равно остаётся обществознание.

Порог минимальных баллов ЕГЭ, необходимых для поступления в вуз, по физике, истории, информатике, иностранным языкам, химии, биологии и математике вырос. При этом в каждом вузе требуются разные результаты.

Одно из нововведений этого года – изменения в правилах приема в вузы для выпускников колледжей и техникумов. Если направление подготовки в вузе не совпадает с профилем полученного среднего профессионального образования, абитуриенту в большинстве случаев необходимо предоставить результаты ЕГЭ. Из-за этого существенно выросло число выпускников колледжей, решивших сдавать ЕГЭ. По информации замминистра образования и науки, количество таких абитуриентов увеличилось почти в два раза: с 166 человек в 2025 году до 319 в 2026‑м.

Решили проблему с отказниками

В течение нескольких лет у министерства возникала проблема с родителями, которые отказывались от обработки персональных данных своих детей, что вело к недопуску к экзаменам и «потере» аттестата. Сотрудникам школы и министерства приходилось долго и упорно уговаривать их подписать согласие, однако с этого года оно не требуется. Теперь они могут получить данные через государственную информационную систему.

Родители, желающие посмотреть на то, как проходит экзамен, могут стать наблюдателями. Для этого им нужно пройти аккредитацию в Рособрнадзоре. Однако следить за соблюдением прав детей они смогут только до металлорамок. Далее «лишних» людей не пропускают для обеспечения равных для всех условий проведения экзамена.