За какие нарушения будут удалять участников ЕГЭ-2026

К примеру, если сдающий выполняет задание несамостоятельно.

В Рособрнадзоре назвали нарушения, за которые участников ЕГЭ в 2026 году будут удалять из пункта проведения экзамена. Об этом сообщает РИА Новости.

Удалять с экзамена могут за несамостоятельное выполнение задания, общение с другими сдающими в аудитории, а также в том случае, если сдающий использует средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки. Всем, кто находится в пункте проведения ЕГЭ, нельзя передавать участникам экзамена шпаргалки, средства связи и различную технику.

Акт об удалении с ЕГЭ пишут в двух экземплярах, при этом должен присутствовать член Государственной экзаменационной комиссии, руководитель пункта проведения экзамена, организатор и общественный наблюдатель.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор ввел запрет на досмотр участников ЕГЭ. Организаторы будут добровольно предлагать сдать предмет, вызывающий сигнал металлоискателя.

