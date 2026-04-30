Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Проводить досмотр участников ЕГЭ запретил Рособрнадзор. Об этом говорится в методических рекомендациях, передает ТАСС.

Организаторы и охранники не должны прикасаться к участникам экзаменов и их вещам. Им предписали предлагать добровольно сдать предмет, вызывающий сигнал металлоискателя. В случае отказа от сдачи запрещенного предмета, участника не допустят на ЕГЭ.

Ранее сообщалось, что на ЕГЭ в 2026 году школьникам разрешается принести, помимо паспорта и ручки, лекарства, перекус и бутылку воды. Об этом сказано в рекомендациях Рособрнадзора. На ЕГЭ по биологии, географии и химии ученики могут взять непрограммируемый калькулятор, по математике — линейку, не содержащую справочной информации, по физике — оба предмета. Те, кто сдает литературу, могут пользоваться орфографическим словарем, предоставленным их образовательной организацией или полученным на месте.

