Образование
30 апреля 13:36
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Рособрнадзор ввел запрет на досмотр участников ЕГЭ

Организаторы будут добровольно предлагать сдать предмет, вызывающий сигнал металлоискателя.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Проводить досмотр участников ЕГЭ запретил Рособрнадзор. Об этом говорится в методических рекомендациях, передает ТАСС.

Организаторы и охранники не должны прикасаться к участникам экзаменов и их вещам. Им предписали предлагать добровольно сдать предмет, вызывающий сигнал металлоискателя. В случае отказа от сдачи запрещенного предмета, участника не допустят на ЕГЭ.

Ранее сообщалось, что на ЕГЭ в 2026 году школьникам разрешается принести, помимо паспорта и ручки, лекарства, перекус и бутылку воды. Об этом сказано в рекомендациях Рособрнадзора. На ЕГЭ по биологии, географии и химии ученики могут взять непрограммируемый калькулятор, по математике — линейку, не содержащую справочной информации, по физике — оба предмета. Те, кто сдает литературу, могут пользоваться орфографическим словарем, предоставленным их образовательной организацией или полученным на месте.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Из-за концерта в казанский аэропорт на два дня назначат дополнительные поезда

Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Придет ли в Татарстан московский снегопад

Жителей ожидает ухудшение погодных условий, предупреждают синоптики.

соцсети
В Махачкале мужчина с ножом напал на врачей — не простил смерть матери

Нападавшего задержали.

скриншот видео
Пьяный казанец залез на фасад здания «КАИ ОЛИМП» и повис на вывеске

Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.

соцсети
Москву и область засыпает снегом — сугробы, гололёд, падают деревья

Из-за мокрого снега обрываются провода.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.