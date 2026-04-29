Минпросвещения поддержало идею о снижении бумажной нагрузки на учителей
Инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина по снижению избыточной бюрократической нагрузки на учителей поддержали в Минпросвещения, сообщает пресс-служба министерства.
Дополнительная нагрузка может возникать из-за запросов со стороны других государственных органов и организаций, и именно с этим необходимо бороться, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что принять меры по снижению бумажной нагрузки на врачей, учителей и других работников бюджетной сферы требует президент страны Владимир Путин. В рамках этого предусмотрено включение необходимых мероприятий в отраслевые программы повышения производительности труда. Доклад нужно будет представить до 1 августа 2026 года.
