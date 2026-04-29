Образование
29 апреля 09:42
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Минпросвещения поддержало идею о снижении бумажной нагрузки на учителей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина по снижению избыточной бюрократической нагрузки на учителей поддержали в Минпросвещения, сообщает пресс-служба министерства.

Дополнительная нагрузка может возникать из-за запросов со стороны других государственных органов и организаций, и именно с этим необходимо бороться, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что принять меры по снижению бумажной нагрузки на врачей, учителей и других работников бюджетной сферы требует президент страны Владимир Путин. В рамках этого предусмотрено включение необходимых мероприятий в отраслевые программы повышения производительности труда. Доклад нужно будет представить до 1 августа 2026 года.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Придет ли в Татарстан московский снегопад

Жителей ожидает ухудшение погодных условий, предупреждают синоптики.

прокуратура Татарстана
Прокурор Татарстана хочет отобрать у экс-чиновника мэрии Казани 122 млн рублей

Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.

duma.gov.ru
Зюганов предупредил о возможности повторения 1917 года

Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.

соцсети
В Махачкале мужчина с ножом напал на врачей — не простил смерть матери

Нападавшего задержали.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Из-за концерта в казанский аэропорт на два дня назначат дополнительные поезда

Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.