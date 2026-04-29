Для школьников хотят ввести консультации психологов перед ЕГЭ
Пока что отдельного гарантированного права на консультации перед единым госэкзаменом не закреплено.
Закрепить право школьников на бесплатные психологические консультации перед ЕГЭ предлагают «Новые люди», письмо они направили министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Об этом ТАСС.
Депутаты подчеркнули, что сейчас в разных регионах есть горячие линии, но доступ к ним зависит от возможностей школ и субъектов. При этом, несмотря на то, что в законе предусмотрены различные формы психолого-педагогической помощи, отдельного гарантированного права на консультации именно перед ЕГЭ не закреплено.
Поэтому парламентарии хотят нормативно закрепить право школьников, сдающих ЕГЭ, на бесплатные психологические консультации в предэкзаменационный период. Помощь предлагают оказывать через школьных педагогов-психологов, ППМС-центры, региональные горячие линии и другие государственные службы. Законодательно нужно закрепить как минимум одну бесплатную консультацию для выпускника перед экзаменами, предлагают депутаты.
Ранее сообщалось, что на подготовку к ЕГЭ родители старшеклассников Казани тратят 6 тысяч в неделю. На репетиторов для учеников младших классов затраты меньше.
