Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Закрепить право школьников на бесплатные психологические консультации перед ЕГЭ предлагают «Новые люди», письмо они направили министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Об этом ТАСС.

Депутаты подчеркнули, что сейчас в разных регионах есть горячие линии, но доступ к ним зависит от возможностей школ и субъектов. При этом, несмотря на то, что в законе предусмотрены различные формы психолого-педагогической помощи, отдельного гарантированного права на консультации именно перед ЕГЭ не закреплено.

Поэтому парламентарии хотят нормативно закрепить право школьников, сдающих ЕГЭ, на бесплатные психологические консультации в предэкзаменационный период. Помощь предлагают оказывать через школьных педагогов-психологов, ППМС-центры, региональные горячие линии и другие государственные службы. Законодательно нужно закрепить как минимум одну бесплатную консультацию для выпускника перед экзаменами, предлагают депутаты.

Ранее сообщалось, что на подготовку к ЕГЭ родители старшеклассников Казани тратят 6 тысяч в неделю. На репетиторов для учеников младших классов затраты меньше.

