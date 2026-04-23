Образование
23 апреля 16:14
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Учителям татарского языка выплатят по 115 тысяч за подготовку олимпиадников

Планируется перейти с грантовой системы к прямым выплатам.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Изменится схема поощрения учителей татарского языка и литературы. Теперь вместо грантам им будут выплачивать по 115 тысяч рублей за подготовку победителей и призеров профильных олимпиад. Об этом сказано в пояснительной записке к проекту кабмина. Документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Отметим, что содержательно программа поддержки останется прежней. Выплаты распределят на конкурсной основе, ежегодно их смогут получить 13 учителей. Средства уже заложены в бюджете Татарстана на 2026 год, дополнительных расходов не потребуется.

Ранее сообщалось, что для учителей физики, химии и биологии в Татарстане вводят премии до 345 тысяч рублей. Если у учителя стаж до пяти лет, то для него предусмотрено 288 тысяч рублей, а преподавателям вузов, работающим в школах по совместительству – 230 тысяч рублей.

Популярное
Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Стартовал суд над футболистами молодёжки «Рубина», обвиняемых в изнасиловании

Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пенсионеров в России могут обязать поменять паспорта

В Госдуме предложили менять паспорт в 60 лет.

duma.gov.ru
Зюганов предупредил о возможности повторения 1917 года

Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиян предупредили о начале контроля за банковскими переводами

Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
СК проверит информацию о постановке «на счетчик» многодетной семьи в Татарстане

Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
