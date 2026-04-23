Учителям татарского языка выплатят по 115 тысяч за подготовку олимпиадников
Планируется перейти с грантовой системы к прямым выплатам.
Изменится схема поощрения учителей татарского языка и литературы. Теперь вместо грантам им будут выплачивать по 115 тысяч рублей за подготовку победителей и призеров профильных олимпиад. Об этом сказано в пояснительной записке к проекту кабмина. Документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
Отметим, что содержательно программа поддержки останется прежней. Выплаты распределят на конкурсной основе, ежегодно их смогут получить 13 учителей. Средства уже заложены в бюджете Татарстана на 2026 год, дополнительных расходов не потребуется.
Ранее сообщалось, что для учителей физики, химии и биологии в Татарстане вводят премии до 345 тысяч рублей. Если у учителя стаж до пяти лет, то для него предусмотрено 288 тысяч рублей, а преподавателям вузов, работающим в школах по совместительству – 230 тысяч рублей.
Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.
В Госдуме предложили менять паспорт в 60 лет.
Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.
Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты
Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.