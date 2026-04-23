Планируется перейти с грантовой системы к прямым выплатам.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Изменится схема поощрения учителей татарского языка и литературы. Теперь вместо грантам им будут выплачивать по 115 тысяч рублей за подготовку победителей и призеров профильных олимпиад. Об этом сказано в пояснительной записке к проекту кабмина. Документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Отметим, что содержательно программа поддержки останется прежней. Выплаты распределят на конкурсной основе, ежегодно их смогут получить 13 учителей. Средства уже заложены в бюджете Татарстана на 2026 год, дополнительных расходов не потребуется.

Ранее сообщалось, что для учителей физики, химии и биологии в Татарстане вводят премии до 345 тысяч рублей. Если у учителя стаж до пяти лет, то для него предусмотрено 288 тысяч рублей, а преподавателям вузов, работающим в школах по совместительству – 230 тысяч рублей.

