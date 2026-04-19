Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Единовременные выплаты для учителей, преподающих физику, химию и биологию, готовятся ввести в Татарстане, инициатива проходит антикоррупционную экспертизу.

Размер премии будет составлять от 230 до 345 тысяч рублей, ее размер будет зависеть от квалификации и стажа работы. 345 тысяч рублей смогут получить учителя с высшей категорией и значительным опытом. Если у учителя стаж до пяти лет, то для него предусмотрено 288 тысяч рублей, а преподавателям вузов, работающим в школах по совместительству, – 230 тысяч рублей.

Чтобы получить выплату, учитель должен соответствовать определенным критериям. К примеру, не менее 10% его выпускников должны набрать 80 и более баллов на ЕГЭ, также учащиеся должны становиться призерами олимпиад, а сами педагоги – участвовать в проведении образовательных мероприятий.

Выплаты будут предоставляться на конкурсной основе.

Ранее сообщалось, что yовую программу поддержки воспитаталей детсадов вводят в Татарстане, ежегодно 300 педагогов будут получать премию в 120 тысяч рублей. Для получения премии педагогу должно быть меньше 35 лет, а стаж работы не превышать 5 лет. Также необходимо наличие профильного высшего или среднего профессионального образования и реализация индивидуального проекта по повышению эффективности образовательной деятельности.

