Образование
19 апреля 17:11
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Не допускать детей к экзаменам за буллинг призвал депутат Миронов

Пока что в законодательстве нет самого определения травли и, соответственно, наказания за нее.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Нельзя допускать к государственным итоговым экзаменам школьников, виновных в буллинге, заявил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов. Его слова передает ТАСС.

Депутат подчеркнул, что пока что в законодательстве нет самого определения травли и, соответственно, наказания за нее. Поэтому сначала необходимо дать четкое юридическое определение, а также решить, как за это наказывать.

«Самое минимальное: ты кого-то травишь — все, ты не допускаешься ни к каким экзаменам», — полагает Миронов.

По его словам, именно травля в различных формах «часто становится основой для ужасных ЧП», включая нападения на школы и суициды.

Ранее первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты России Армен Гаспарян заявил, что школьников за участие в буллинге нужно переводить в специальные образовательные учреждения. Проблема травли в школах, по его словам, остается сложной и требует жестких решений. Наиболее проблемных учеников нужно направлять в спецучреждение, если они не способны соблюдать правила поведения в обычной школе, полагает общественник. Однако такие меры должны сопровождаться комплексной работой.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.