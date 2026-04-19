Не допускать детей к экзаменам за буллинг призвал депутат Миронов
Пока что в законодательстве нет самого определения травли и, соответственно, наказания за нее.
Нельзя допускать к государственным итоговым экзаменам школьников, виновных в буллинге, заявил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов. Его слова передает ТАСС.
Депутат подчеркнул, что пока что в законодательстве нет самого определения травли и, соответственно, наказания за нее. Поэтому сначала необходимо дать четкое юридическое определение, а также решить, как за это наказывать.
«Самое минимальное: ты кого-то травишь — все, ты не допускаешься ни к каким экзаменам», — полагает Миронов.
По его словам, именно травля в различных формах «часто становится основой для ужасных ЧП», включая нападения на школы и суициды.
Ранее первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты России Армен Гаспарян заявил, что школьников за участие в буллинге нужно переводить в специальные образовательные учреждения. Проблема травли в школах, по его словам, остается сложной и требует жестких решений. Наиболее проблемных учеников нужно направлять в спецучреждение, если они не способны соблюдать правила поведения в обычной школе, полагает общественник. Однако такие меры должны сопровождаться комплексной работой.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
