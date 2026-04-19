Министр Кравцов оценил необходимость «пятой четверти» в школах
Глава ведомства заявил, что не поддерживает идею увеличения продолжительности учебного года.
Против идеи увеличения продолжительности учебного года и введения так называемой пятой четверти выступил министр просвещения России Сергей Кравцов, его слова приводит пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
По словам Кравцова, Минпросвещения считает нецелесообразным введение подобных изменений, так как каникулы выполняют функцию отдыха и оздоровления школьников. Летом в стране уже работает система детского отдыха, к примеру летние и пришкольные лагеря, учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, напомнил министр.
Напомним, ранее заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб заявил, что учебный год нужно увеличить до середины июня. По его словам, было бы неплохо в первые две недели июня сделать «пятую четверть» не для оценок, а для творческих занятий, на которые в течение года не хватает времени.
При этом заслуженный учитель России Александр Снегуров выступил против «пятой четверти» для школьников. В июне многие дети заняты в лагерях, в том числе в лагерях на базе школы, где проводится достаточно творческих мероприятий.
