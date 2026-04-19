Образование
19 апреля 17:43
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Министр Кравцов оценил необходимость «пятой четверти» в школах

Глава ведомства заявил, что не поддерживает идею увеличения продолжительности учебного года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Против идеи увеличения продолжительности учебного года и введения так называемой пятой четверти выступил министр просвещения России Сергей Кравцов, его слова приводит пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

По словам Кравцова, Минпросвещения считает нецелесообразным введение подобных изменений, так как каникулы выполняют функцию отдыха и оздоровления школьников. Летом в стране уже работает система детского отдыха, к примеру летние и пришкольные лагеря, учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, напомнил министр.

Напомним, ранее заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб заявил, что учебный год нужно увеличить до середины июня. По его словам, было бы неплохо в первые две недели июня сделать «пятую четверть» не для оценок, а для творческих занятий, на которые в течение года не хватает времени.

При этом заслуженный учитель России Александр Снегуров выступил против «пятой четверти» для школьников. В июне многие дети заняты в лагерях, в том числе в лагерях на базе школы, где проводится достаточно творческих мероприятий.

Популярное
ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пенсионеров в России могут обязать поменять паспорта

В Госдуме предложили менять паспорт в 60 лет.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
