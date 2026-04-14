Образование
14 апреля 10:16
Автор материала:Алина Камалютдинова

В Татарстане в рамках эксперимента сдадут ОГЭ по двум предметам 3600 школьников

Девятиклассникам в этом году предоставляется возможность сдать только два обязательных предмета.

Автор фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В этом году выпускники девятых классов в Татарстане смогут сдать на ОГЭ только два обязательных предмета — русский язык и математику. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки республики Минзалия Закирова.

Эксперимент затронет 3600 школьников. По результатам этих экзаменов можно будет поступить в колледжи по специальностям, где не требуются результаты тестирований по дополнительным предметам. Инициатива призвана упростить поступление в учреждения среднего профессионального образования для тех, кто уже определился с будущей профессией.

Спикер отметила, что требования для тех, кто пойдет в 11 класс, а потом в высшее учебное заведение, не изменились.

В прошлом году аналогичный эксперимент успешно прошел в трёх регионах России. В этом году участие в эксперименте примут 12 субъектов страны. По словам Закировой, такой подход снижает нагрузку как на учеников, так и на педагогов.

Ранее мы писали подробный материал о том, что Татарстан начал противоречивый эксперимент по сдаче ОГЭ. Республика присоединяется к новой системе сдачи ОГЭ. Для тех, кто не собирается продолжать обучение в 10-м классе, хорошие новости: на итоговом экзамене им предстоит сдавать всего два предмета.

Читайте также: Татарстанские школьники сдадут первый экзамен в начале июня.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани все же появится парк аттракционов вместо «Кырлая»

Проектная документации уже разрабатывается.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин посоветовал хорошо зарабатывать, чтобы купить квартиру в Казани

Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.

АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания

Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
