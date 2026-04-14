В Татарстане в рамках эксперимента сдадут ОГЭ по двум предметам 3600 школьников
Девятиклассникам в этом году предоставляется возможность сдать только два обязательных предмета.
В этом году выпускники девятых классов в Татарстане смогут сдать на ОГЭ только два обязательных предмета — русский язык и математику. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки республики Минзалия Закирова.
Эксперимент затронет 3600 школьников. По результатам этих экзаменов можно будет поступить в колледжи по специальностям, где не требуются результаты тестирований по дополнительным предметам. Инициатива призвана упростить поступление в учреждения среднего профессионального образования для тех, кто уже определился с будущей профессией.
Спикер отметила, что требования для тех, кто пойдет в 11 класс, а потом в высшее учебное заведение, не изменились.
В прошлом году аналогичный эксперимент успешно прошел в трёх регионах России. В этом году участие в эксперименте примут 12 субъектов страны. По словам Закировой, такой подход снижает нагрузку как на учеников, так и на педагогов.
Ранее мы писали подробный материал о том, что Татарстан начал противоречивый эксперимент по сдаче ОГЭ. Республика присоединяется к новой системе сдачи ОГЭ. Для тех, кто не собирается продолжать обучение в 10-м классе, хорошие новости: на итоговом экзамене им предстоит сдавать всего два предмета.
