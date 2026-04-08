Софинансирование из республиканского бюджета составило 2,5 миллиарда рублей.

Автор фото: kzn.ru

В систему образования Татарстана в рамках нацпроектов в 2025 году было направлено более 15 миллиардов рублей из федерального бюджета, а софинансирование из республиканского бюджета составило 2,5 миллиарда рублей. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам сообщил замминистра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин.

В республике в 2025 году были построены две школы более чем на 2,4 тысяч мест, три пристроя к образовательным учреждениям на 1,6 тысяч мест и пять детских садов на 980 мест.

Помимо этого были отремонтированы 31 школа и детсад, обновили пищеблоки 74 школ, функциональные зоны 83 школ, семь учебных зданий и три общежития профессиональных образовательных организаций.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в 2026 году в сфере образования будут отремонтированы 170 объектов на общую сумму 10 миллиардов 529 миллионов рублей - 63 школы и детские дома, 67 пищеблоков, 23 детских сада, 8 ресурсных центров и 8 общежитий. Далее по объему работ идет здравоохранение - планируется отремонтировать 96 объектов на 3 миллиарда 433 миллиона рублей. Это 33 фельдшерско-акушерских пункта, 33 пункта раздачи детского молочного питания, 25 стационаров и 5 поликлиник.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.