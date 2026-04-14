Образование
14 апреля 10:02
Автор материала:Алина Камалютдинова

Школьники из Татарстана всё чаще выбирают физику для сдачи ЕГЭ

Самым популярным предметом, не считая обязательных, стало обществознание.

Школьники из Татарстана всё чаще выбирают физику для сдачи ЕГЭ

Автор фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В этом году на четыре процента выросло количество выпускников сдающих физику на ЕГЭ, сообщила заместитель министра образования и науки Татарстана Минзалия Закирова.

Однако самым популярным предметом сдачи ЕГЭ традиционно является обществознание, не считая обязательных. Его сдадут 32% от общего числа участников.

Следующими по популярности предметами являются информатика и физика. При этом интерес к информатике снизился меньше, чем на один процент.

В этом году среди девятиклассников впервые за много лет снизился интерес к географии (на три процента). Этот предмет сдает 20 631 выпускник. Однако увеличилось количество участников ОГЭ по физике и биологии.

Ранее Минзалия Закирова также рассказала, что в этом году выпускники 9-х и 11-х классов сдадут первый выпускной экзамен в начале июня. У одиннадцатиклассников первый экзамен пройдет 1 июня, у девятиклассников - 2 июня.

