Самым популярным предметом, не считая обязательных, стало обществознание.

В этом году на четыре процента выросло количество выпускников сдающих физику на ЕГЭ, сообщила заместитель министра образования и науки Татарстана Минзалия Закирова.

Однако самым популярным предметом сдачи ЕГЭ традиционно является обществознание, не считая обязательных. Его сдадут 32% от общего числа участников.

Следующими по популярности предметами являются информатика и физика. При этом интерес к информатике снизился меньше, чем на один процент.

В этом году среди девятиклассников впервые за много лет снизился интерес к географии (на три процента). Этот предмет сдает 20 631 выпускник. Однако увеличилось количество участников ОГЭ по физике и биологии.

Ранее Минзалия Закирова также рассказала, что в этом году выпускники 9-х и 11-х классов сдадут первый выпускной экзамен в начале июня. У одиннадцатиклассников первый экзамен пройдет 1 июня, у девятиклассников - 2 июня.

