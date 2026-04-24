Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Согласно решению Кабмина Татарстана в нынешнем году учителя муниципальных и государственных школ, преподаватели государственных колледжей и техникумов, которые будут обучать школьников и студентов основам искусственного интеллекта, получат единовременную выплату - 258 624 рубля. Документ находится на антикоррупционной экспертизе.

Речь идет о педагогах, ведущих кружки по искусственному интеллекту и работающих в образовательных организациях республики. Деньги будут выплачиваться из республиканского бюджета один раз победителям конкурсного отбора.

Согласно документу, 239 выплат предусмотрено для школьных учителей и 100 выплат получат преподаватели колледжей и техникумов.

Отбор педагогов на конкурсной основе проведут министерство образования и науки Татарстана и комиссия, состоящая из представителей ведомства, профсоюза работников образования и специалистов из других органов и IT-сферы.

