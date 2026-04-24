Установлен размер выплаты татарстанским педагогам за кружки по ИИ
Средства поступят из республиканского бюджета.
Согласно решению Кабмина Татарстана в нынешнем году учителя муниципальных и государственных школ, преподаватели государственных колледжей и техникумов, которые будут обучать школьников и студентов основам искусственного интеллекта, получат единовременную выплату - 258 624 рубля. Документ находится на антикоррупционной экспертизе.
Речь идет о педагогах, ведущих кружки по искусственному интеллекту и работающих в образовательных организациях республики. Деньги будут выплачиваться из республиканского бюджета один раз победителям конкурсного отбора.
Согласно документу, 239 выплат предусмотрено для школьных учителей и 100 выплат получат преподаватели колледжей и техникумов.
Отбор педагогов на конкурсной основе проведут министерство образования и науки Татарстана и комиссия, состоящая из представителей ведомства, профсоюза работников образования и специалистов из других органов и IT-сферы.
Ранее мы писали, что учителям татарского языка выплатят по 115 тысяч за подготовку олимпиадников. Планируется перейти с грантовой системы к прямым выплатам.
Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.
Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.
В Госдуме предложили менять паспорт в 60 лет.
Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.
Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.