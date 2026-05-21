«Зачем нам государство?»: развитию «крипты» в России мешает бюрократия
На CryptoForum-2026 думали, как сделать страну лидером в криптоиндустрии, а робот Володя делал комплименты и не держался на ногах.
В Казани стартовал восьмой криптофорум — это площадка, где профессионалы общаются на тему цифровых финансовых активов и блокчейна. По ощущениям, в этом году первый день форума прошел спокойнее. В прошлом году все желающие могли увидеть автоматизированный майнинг-модуль — многомиллионное устройство пригнали прямо к дверям IT-парк. CryptoForum-2026 же зашел под эгидой «закон и порядок». Из высокотехнологичных устройств на месте был лишь робот Володя — он танцевал, бегал, «отвешивал» девушкам комплименты на грани робо-приличия и даже успел упасть.
Минниханов жалуется на бюрократию
Традиционно форум открывается выставкой стендов из разных стран - в этом году на форуме были Россия, Абхазия, Беларусь, Кыргызстан, Монголия и другие. В самом начале стенды осмотрели глава Минцифры Татарстана Илья Начвин и президент Академии наук республики Рифкат Минниханов.
Например, на форум приехали представители одной из белорусских криптоплатформ — по приглашению организаторов. Как пояснили представители компании, в Беларуси обращение криптовалюты ограничено: юридическим лицам запрещено её использовать. В России же таких ограничений нет, здесь действует экспериментальный правовой режим.
Кроме того, в выставке участвуют криптовалютные биржи, а также юридические фирмы. Юристы помогают таким компаниям существовать легально, работая как в России, так и за рубежом. После прохождения выставки Минниханов отметил - страны ближнего зарубежья ушли далеко вперёд в развитии криптоиндустрии.
- Там бюрократические и нормативные подходы намного упрощены, поэтому наши соседи сегодня на лидирующих позициях, — отметил Минниханов, призвав не закрывать глаза на такой разрыв.
Говоря о российских реалиях, он отметил, что рынок цифровых финансовых активов в стране только переходит к этапу институционального развития. При этом цифры большие. По данным Банка России, только за 2025 год через инструмент ЦФА привлечено 3,7 миллиарда рублей, а общий объём привлечения за четыре года превысил два триллиона рублей. Объём обращения к началу 2026 года достиг почти 700 миллиардов рублей, показав рост в 150%. Однако, по словам спикера, количественный рост не должен вводить в заблуждение.
- Цифровой актив должен быть обеспечен не только технологиями, но и качественным раскрытием информации, понятными процедурами защиты инвесторов. Именно здесь тема «закон и порядок» приобретает практическое звучание, - сказал президент Академии наук республики, добавив, что они готовы включиться в эту работу.
Также Минниханов отметил, что надеется, что криптофорум станет шагом к практическому созданию цифрового будущего.
В ожидании «Таткоина»
Идеолог и основатель криптополигона Татарстана Яков Тенилин отметил уникальность местного криптоклимата. По его словам, Татарстан — едва ли не единственный российский регион, где чиновники не просто формально выступают на пленарных заседаниях, а ходят по выставке, лично знакомятся с проектами и ведут реальный диалог с бизнесом.
- Раньше индустрия говорила: «Зачем нам государство?» Но жить в отдельном финансовом мире без участия государства невозможно, — отметил Тенилин. — Наша задача — найти компромисс, чтобы государство привыкало к криптоиндустрии, а криптоиндустрия — к государству.
Он также прокомментировал парадокс развития майнинга в энергодефицитном регионе - Татарстане. По его словам, секрет успеха — в большом количестве промышленных предприятий с собственной генерацией. Майнеры не забирают энергию «из розетки» у населения, а утилизируют излишки мощностей заводов, повышая их рентабельность.
Также Тенилин рассказал о разработке «Таткоина» — цифрового актива для привлечения иностранных инвестиций в проекты республики. Проект прошел юридическую и экономическую экспертизу, разработан прототип, но детали намеренно не раскрываются. При оптимистичном прогнозе запуск проекта возможен уже в этом году.
«Татарстан готов смело вступать в регулирование криптовалюты»
Илья Начвин отметил, что когда форум открылся впервые в 2022 году, никакого регулирования в этой сфере не было. С тех пор «маленькими шажками и встречами» уровень регулирование растет, а Криптофорум дает возможность обмениваться идеями.
- Очень важная составляющая у нас - это закон и порядок. Хочу сказать, что правительство республики готово выступать смело в этом отношении с точки зрения государственного регулирования во всех вопросах криптовалюты, майнинга, блокчейна, трансграничных платежей. Мы готовы к обсуждению, готовы всегда предоставлять такие возможности. Здесь мы выступаем со смелой позицией, - отметил министр.
По его словам, многие соседние государства — Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан — уже имеют плотное госрегулирование криптоотрасли. Россия пока только прорабатывает финальные черты регулирования обращения криптовалют.
