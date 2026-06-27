Бастрыкин одобрил уголовную ответственность за плохое воспитание детей
Пока что матерям и отцам грозит только административное дело.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поддержал введение уголовной ответственности в отношении родителей за ненадлежащее воспитание детей. Об этом глава СК заявил на Петербургском международном юридическом форуме, передает RT.
Бастрыкин напомнил, что сейчас имеется только административная ответственность родителей за некоторые преступления, совершенные их детьми. Он предлагает ввести уголовную ответственность.
«Я согласен: все начинается с семьи», - подчеркнул Бастрыкин.
Напомним, пока что родителям грозит административная ответственность за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Их могут оштрафовать на сумму до 5 тысяч рублей или арестовать на срок до пяти суток.
Ранее сообщалось, что в Татарстане придумали новый метод борьбы с питбайкерами. МВД меняет правила игры с подростками. Если раньше их вместе с родителями наказывали штрафами, то теперь будет грозить до трех лет тюрьмы за незаконную езду.
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