Дима Масленников и Клава Кока вошли во вторую волну артистов «ВК Феста» в Казани
Всероссийский фестивальный тур стартует в столице республики 7 июня у Центра семьи «Казан».
К программе выступлений на «ВК Фесте» в Казани присоединились еще три артиста, а именно FEDUK, Дима Масленников и Клава Кока. Новыми подробностями делятся организаторы.
Всероссийский фестивальный тур, который также проходит в Москве и Санкт-Петербурге, стартует в столице республики 7 июня у Центра семьи «Казан». В первую волну вошли исполнители Татьяна Куртукова, группа «Сироткин», Ришат Тухватуллин, Дора и Zivert.
Ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали, что цены на билеты повышаются раз в несколько недель. В прошлом году, сразу после анонса, они стоили 800—2000 рублей. Затем стоимость «проходки» выросла до 1,7 тысячи за детский билет и 2,9 тысячи за взрослый. Несмотря на это, казанцы и гости города раскупили билеты уже за два дня до начала.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Авария произошла по пути в Казань.
Власти планируют выкупить территории за сумму, которую определит управление жилищной политики исполкома города.
Плюс ко всему мужчину укусил клещ.
ПВО отразила атаку нескольких дронов.
С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».