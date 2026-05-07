Всероссийский фестивальный тур стартует в столице республики 7 июня у Центра семьи «Казан».

К программе выступлений на «ВК Фесте» в Казани присоединились еще три артиста, а именно FEDUK, Дима Масленников и Клава Кока. Новыми подробностями делятся организаторы.

Всероссийский фестивальный тур, который также проходит в Москве и Санкт-Петербурге, стартует в столице республики 7 июня у Центра семьи «Казан». В первую волну вошли исполнители Татьяна Куртукова, группа «Сироткин», Ришат Тухватуллин, Дора и Zivert.

Ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали, что цены на билеты повышаются раз в несколько недель. В прошлом году, сразу после анонса, они стоили 800—2000 рублей. Затем стоимость «проходки» выросла до 1,7 тысячи за детский билет и 2,9 тысячи за взрослый. Несмотря на это, казанцы и гости города раскупили билеты уже за два дня до начала.

