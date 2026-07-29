Общество
29 июля 09:14
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«Вечерняя Казань»

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Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму и объявили в розыск

ФСБ заявила, что Telegram не удалял опасных ботов, из-за которых пострадали подростки.

Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму и объявили в розыск

Автор фото: Albert Gea / Reuters

Основателю Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности. ФСБ объявила его в международный розыск.

Причина в том, что мессенджер, по данным ведомства, годами игнорировал требования российских властей и не удалял запрещённый контент. В частности, чат-боты вроде «Дайвинчик/Leo»* продолжали спокойно работать. Через них, как утверждает следствие, украинские спецслужбы вербовали подростков для диверсий и терактов. За последний год задержали 46 несовершеннолетних, замешанных в таких преступлениях.

В ФСБ подчеркнули, что бездействие администрации Telegram привело к тяжким последствиям, а опасные каналы и боты так и не были удалены.

Ранее Дуров заявлял, что Telegram на фоне блокировки в России будет адаптироваться. По его словам, «вся нация нацелена на то, чтобы обойти ограничения», вводимые в отношении мессенджера, используя для этого VPN и прокси-серверы.

* Внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

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