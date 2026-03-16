16 марта 12:21
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Глава Минтруда Котяков назвал главные достижения за 2025 год

Также были обозначены задачи на 2026 год.

Глава Минтруда Котяков назвал главные достижения за 2025 год

Автор фото: пресс-служба Совета Федерации

Глава Минтруда России Антон Котяков на расширенном заседании коллегии подвел итоги работы министерства в 2025 году и обозначил задачи на 2026 год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр заметил, что безработица по итогам года зафиксировалась на исторически низком уровне в 2,2%, средняя зарплата за год увеличилась на 13,5%, а реальная зарплата – на 4,4%.

Также с 2025 года публичными стали рейтинги трудоустройства выпускников, которые помогут абитуриентам выбрать вуз или колледж. Обновленные рейтинги опубликуют весной.

С 1 июня работающие родители двух и более детей и доходом ниже 1,5 прожиточного минимума смогут оформить семейную налоговую выплату, напомнил министр, а 41 регион с низкой рождаемостью получил федеральные средства на реализацию региональных демографических программ.

За год были построены и отремонтированы 75 социальных учреждений, а благодаря развитию системы долговременного ухода создано более 57 тысяч рабочих мест. Для россиян с инвалидностью расширяется применение электронного сертификата на приобретение технических средств реабилитации, стало доступно более 7 тысяч точек продаж. В 2025 году утверждены все 25 стандартов комплексной реабилитации, что обеспечит единые подходы помощи инвалидам во всех регионах.

Ранее Котяков говорил, что уровень занятости жителей России в возрасте 30–50 лет побил рекорд, достигнув свыше 90 процентов. Этот возраст министр назвал «наиболее производственным». По его мнению, именно молодое население в течение следующих лет станет незаменимым кадровым ресурсом для страны.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Комитет Татарстана по охране ОКН
Прокуратура требует от владельцев привести в порядок здание на Ершова в Казани

Речь идет об исторически ценном объекте.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пускать в университеты Татарстана начнут через МАХ

Внедрить цифровой ID уже попробовали девять вузов республики.

Госавтоинспекция Казани
В Казани водитель врезавшегося трамвая заявил, что вагон разогнался сам по себе

Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
