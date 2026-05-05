Общество
5 мая 10:07
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Казанские химики создали сенсор для раннего выявления опасных болезней

Прибор быстро измеряет уровень аминокислоты L-цистеина в крови, нехватка которой указывает на диабет, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Казанские химики создали сенсор для раннего выявления опасных болезней

Автор фото: Павел Падня / КФУ

Химики КФУ разработали компактный датчик, который способен быстро и точно измерять уровень аминокислоты L-цистеина в крови. Это вещество служит строительным материалом для белков и одновременно защищает клетки от разрушения и старения. Если его становится меньше нормы, это может сигнализировать о развитии серьёзных заболеваний: диабета, сердечно-сосудистых патологий, болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также о хронических воспалениях и аутоиммунных нарушениях.

Сейчас уровень L-цистеина обычно измеряют с помощью жидкостной хроматографии — метод точный, но дорогой, долгий и требует стационарной лаборатории с квалифицированным персоналом. Казанские учёные предложили альтернативу попроще и подешевле. Принцип работы сенсора похож на электрокардиограмму: прибор регистрирует пики тока, и по их высоте можно судить о концентрации аминокислоты.

В основе датчика — стеклоуглеродный электрод, покрытый тонкой плёнкой ионной жидкости. Когда окисленная форма этой жидкости реагирует с L-цистеином, электрохимический сигнал меняется, и это фиксирует анализатор. Сенсор успешно протестировали на образцах искусственной крови и доказали, что он даёт высокую точность в диапазоне, достаточном для медицинской диагностики. Кроме того, прибор работает даже в присутствии похожих по структуре молекул.

По словам одного из авторов проекта, кандидата химических наук Юрия Кузина, устройство легко собрать как в лаборатории, так и в полевых условиях — примерно как глюкометр. Все материалы для него дёшевы, а при использовании одноразовых электродов с трафаретной печатью метод можно масштабировать и применять вне больниц.

Научный коллектив планирует двигаться дальше: создавать сенсоры на основе других чувствительных соединений, чтобы расширить круг определяемых веществ, а также готовить патент на уже работающую разработку. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале Electrochimica Acta. Сама работа ведётся в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного в России с 2022 по 2031 год.

Ранее мы писали, что ученые КФУ работают над точной посадкой на Луну для добычи ресурсов. Астрономы намерены «выиграть битву» за спутник Земли.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Госкомитет РТ по биоресурсам
Во время рейда в Татарстане задержали браконьера с краснокнижной рыбой

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

соцсети
Скандальная блогерша из Челнов Агина Алтынбаева попала в ДТП

Авария произошла по пути в Казань.

скриншот видео
Пьяный казанец залез на фасад здания «КАИ ОЛИМП» и повис на вывеске

Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.

Минздрав Татарстана
Татарстанец едва не умер от укуса змеи

Плюс ко всему мужчину укусил клещ.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Москве

ПВО отразила атаку нескольких дронов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»

С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.