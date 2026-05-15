У ребенка диагностировали перелом позвоночника и оторванные пальцы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Стерлитамаке поход в парк аттракционов на день рождения закончился для 12-летнего ребенка попаданием в больницу. Об этом сообщает Shot.

Мальчик пришел в парк на праздник к другу. Дети сели впятером в одну кабину, но оператор попросила мальчика встать и пересесть. Однако он не успел дойти до другой «ракушки», так как работник сразу запустил карусель. Школьника отбросило на ограждение, его сразу же «зажевал» механизм.

Мальчика пришлось доставать с помощью болгарки, а аттракцион распиливали прямо на месте. У школьника диагностировали серьезные травмы, среди которых – перелом позвоночника и оторванные пальцы на ноге. Он находится в больнице, врачи полагают, что мальчик минимум полгода не сможет ходить.

Родственники ребенка якобы пытались добиться помощи от администрации парка и местных властей, но не сумели.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин потребовал доклад о травмировании ребенка на футбольном поле в Казани. Мальчика госпитализировали после того, как во время тренировки он повис на воротах — конструкция упала и ударила потерпевшего по голове.

