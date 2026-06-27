Общество
27 июня 17:26
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Молодежь Татарстана предупредили об опасности легких заработков

Подростков просят не ввязываться в преступные схемы.

Молодежь Татарстана предупредили об опасности легких заработков

Автор фото: скриншот видео

В преддверии Дня молодежи сотрудники МВД по Татарстану подготовили видеоролик,  призывающий подростков задуматься о том, чем чреват «лёгкий заработок».  

Сюжет прост: парню поступает звонок с незнакомого номера с предложением быстро и легко заработать деньги. Мошенники предлагают ему стать курьером и забрать у пенсионерки деньги. Итог печален – легкие деньги оказались ловушкой, и парень угодил за решетку.  

Молодых людей просят обязательно советоваться с родителями, прежде чем соглашаться на подработку; быть бдительными, не вестись на уловки мошенников, не ввязываться в преступные схемы.  

- Мошенники неслучайно выбирают молодёжь: они знают, что им порой не хватает жизненного опыта, чтобы правильно оценить риски. Поэтому так важно, чтобы каждый ребёнок вовремя услышал: «Твоя жизнь – твой выбор! Лёгкий заработок – путь в никуда!» - напомнили сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что мошенники начали предлагать подключить уведомления об атаках беспилотников. В результате жертву могут обвинить в финансировании террористов, попытаться склонить к диверсии или потребовать от нее «спасти» деньги.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Китай хочет инвестировать в сельское хозяйство Татарстана

В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.

скриншот видео
При получении взятки задержан заместитель военкома Альметьевского района

Возбуждено уголовное дело.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Самолет рейса Москва - Казань чуть не вылетел с неисправным двигателем

Сбой произошел сразу у двух самолетов.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Татарстана взыскал 1 миллион рублей в пользу пострадавшего подростка

Компенсацию морального вреда выплатят осужденные.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани на сутки перекроют улицу у психбольницы

На этот раз ограничения связаны с прокладкой водопровода.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной

Зависимость рынка недвижимости от господдержки становится менее заметной. Семейная ипотека по-прежнему остается драйвером продаж, однако доля рыночных жилищных кредитов растет. Причиной стали изменения в условиях льготных программ.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.