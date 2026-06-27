Подростков просят не ввязываться в преступные схемы.

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В преддверии Дня молодежи сотрудники МВД по Татарстану подготовили видеоролик, призывающий подростков задуматься о том, чем чреват «лёгкий заработок».

Сюжет прост: парню поступает звонок с незнакомого номера с предложением быстро и легко заработать деньги. Мошенники предлагают ему стать курьером и забрать у пенсионерки деньги. Итог печален – легкие деньги оказались ловушкой, и парень угодил за решетку.

Молодых людей просят обязательно советоваться с родителями, прежде чем соглашаться на подработку; быть бдительными, не вестись на уловки мошенников, не ввязываться в преступные схемы.

- Мошенники неслучайно выбирают молодёжь: они знают, что им порой не хватает жизненного опыта, чтобы правильно оценить риски. Поэтому так важно, чтобы каждый ребёнок вовремя услышал: «Твоя жизнь – твой выбор! Лёгкий заработок – путь в никуда!» - напомнили сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что мошенники начали предлагать подключить уведомления об атаках беспилотников. В результате жертву могут обвинить в финансировании террористов, попытаться склонить к диверсии или потребовать от нее «спасти» деньги.

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