Россия и Украина обменялись военнопленными в формате «205 на 205»
Посредническую помощь оказали Объединённые Арабские Эмираты.
Стало известно об обмене 205 российских военнослужащих на такое же количество пленных ВСУ, об этом сообщило Минобороны РФ. В обмене гуманитарную посредническую помощь оказали Объединённые Арабские Эмираты.
Пока что российские военнослужащие находятся в Белоруссии, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их доставят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.
Напомним, перед 9 мая Владимир Путин отмечал, что Киев пока не готов к обмену пленными. При этом Дональд Трамп говорил, что пройдет обмен пленными по формуле «1000 на 1000».
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.
Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.
Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.
Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.
Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.