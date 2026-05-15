Россия и Украина обменялись военнопленными в формате «205 на 205»

Посредническую помощь оказали Объединённые Арабские Эмираты.

Стало известно об обмене 205 российских военнослужащих на такое же количество пленных ВСУ, об этом сообщило Минобороны РФ. В обмене гуманитарную посредническую помощь оказали Объединённые Арабские Эмираты.

Пока что российские военнослужащие находятся в Белоруссии, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их доставят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Напомним, перед 9 мая Владимир Путин отмечал, что Киев пока не готов к обмену пленными.  При этом Дональд Трамп говорил, что пройдет обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

