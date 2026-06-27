В Общественной палате предложили поднять предельный возраст молодежи
Инициативу связывают с повышением пенсионного возраста.
Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил увеличить предельный возраст молодежи с 35 до 40 лет.
Своим предложением он поделился с РИА Новости на полях ПМЮФ. Сейчас молодыми в России считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет.
- Я считаю, что нужно увеличить до 40 лет. Я обосновываю это тем, что пенсионный возраст повысили. А молодежь стоит на месте. Считаю, вполне нормально, даже по сроку жизни за последние 100 лет продолжительность пошла резко вверх. Можно разные льготы давать по возрастам в 20-30 лет и в 40, - поделился Гриб с агентством.
Ранее молодежь Татарстана предупредили об опасности легких заработков. Подростков просят не ввязываться в преступные схемы.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.
Возбуждено уголовное дело.
Сбой произошел сразу у двух самолетов.
Компенсацию морального вреда выплатят осужденные.
На этот раз ограничения связаны с прокладкой водопровода.
Зависимость рынка недвижимости от господдержки становится менее заметной. Семейная ипотека по-прежнему остается драйвером продаж, однако доля рыночных жилищных кредитов растет. Причиной стали изменения в условиях льготных программ.