Инициативу связывают с повышением пенсионного возраста.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил увеличить предельный возраст молодежи с 35 до 40 лет.

Своим предложением он поделился с РИА Новости на полях ПМЮФ. Сейчас молодыми в России считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет.

- Я считаю, что нужно увеличить до 40 лет. Я обосновываю это тем, что пенсионный возраст повысили. А молодежь стоит на месте. Считаю, вполне нормально, даже по сроку жизни за последние 100 лет продолжительность пошла резко вверх. Можно разные льготы давать по возрастам в 20-30 лет и в 40, - поделился Гриб с агентством.

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