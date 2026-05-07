Песков рассказал, как охраняют Путина
Президент готовится к приему иностранных гостей на 9 Мая, добавил пресс-секретарь.
Как и любого мирового лидера, в отношении президента России Владимира Путина принимаются все соответствующие меры охраны. Об этом на фоне ожидающегося праздника рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
Это нормальная практика и для США, и для Европы, и для Азии, добавил Песков. Он отметил, что Москва ожидает зарубежных гостей в День Победы. С ними проведут ряд двуязычных встреч.
Ранее сообщалось, что парад Победы в Москве впервые за долгие годы пройдёт без военной техники. Участие также не примут суворовцы, нахимовцы и кадеты. Это обусловлено «оперативной обстановкой».
