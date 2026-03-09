Ситуация в Ливане требует экстренного собрания Совбеза ООН, считает Франция
Европейское государство направило в ближневосточную страну 20 тонн гуманитарной помощи и шесть миллионов евро.
Французское правительство заявило, что ситуация в Ливане требует срочного собрания Совета безопасности ООН, пишет ТАСС, ссылаясь на публикации в соцсетях главы местного МИД Жан-Ноэля Барро. Для помощи народу Ливана Париж также выделило 20-тонную партию гумпомощи и шесть миллионов евро гуманитарным организациям. Политик подчеркнул, что Франция продолжает поддерживать связь с Израилем и Ливаном, чтобы разоружить шиитское движение «Хезболла» (рус. «Партия Аллаха»).
Напомним, в ночь на 2 марта «Хезболла» обстреляла Израиль ракетами, после чего заявила, что это ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Армия Израиля после этого нанесла массированные удары по населенным пунктам Ливана, в том числе по столице — Бейруту. «Хезболла» считается террористической организацией в ряде стран Запада и Лиге арабских государств, но не в России.
Также израильский десант высадился на границе Ливана и Сирии. «Хезболла» ударила по вертолетам ЦАХАЛ противотанковыми ракетами, завязались бои. Более подробно «Вечерняя Казань» писала об этом ранее.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Россия пока держит розницу под контролем, но биржевые котировки уже растут — вслед за мировыми.
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Аналитики оценили вклад супруги как няни, повара, клинера и персонального ассистента.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.