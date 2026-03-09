Политика
9 марта 20:58
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Ситуация в Ливане требует экстренного собрания Совбеза ООН, считает Франция

Европейское государство направило в ближневосточную страну 20 тонн гуманитарной помощи и шесть миллионов евро.

Автор фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Французское правительство заявило, что ситуация в Ливане требует срочного собрания Совета безопасности ООН, пишет ТАСС, ссылаясь на публикации в соцсетях главы местного МИД Жан-Ноэля Барро. Для помощи народу Ливана Париж также выделило 20-тонную партию гумпомощи и шесть миллионов евро гуманитарным организациям. Политик подчеркнул, что Франция продолжает поддерживать связь с Израилем и Ливаном, чтобы разоружить шиитское движение «Хезболла» (рус. «Партия Аллаха»).

Напомним, в ночь на 2 марта «Хезболла» обстреляла Израиль ракетами, после чего заявила, что это ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Армия Израиля после этого нанесла массированные удары по населенным пунктам Ливана, в том числе по столице — Бейруту. «Хезболла» считается террористической организацией в ряде стран Запада и Лиге арабских государств, но не в России.

Также израильский десант высадился на границе Ливана и Сирии. «Хезболла» ударила по вертолетам ЦАХАЛ противотанковыми ракетами, завязались бои. Более подробно «Вечерняя Казань» писала об этом ранее.

