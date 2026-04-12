Политика
12 апреля 08:52
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Вице-президент США поделился деталями переговоров с Ираном

Тегеран не принял условия, предложенные Вашингтоном.

Вице-президент США поделился деталями переговоров с Ираном

Автор фото: Manuel Balce Ceneta / AP Photo

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран не принял условия, предложенные Вашингтоном на переговорах. Об этом сообщило РИА Новости.

«Они отвергли наши предложения», — подчеркнул он.

Вэнс отметил, что США чётко обозначили свои «красные линии» и указали, по каким вопросам готовы пойти на уступки Ирану.

По его словам, переговоры в Исламабаде не привели к соглашению между Тегераном и Вашингтоном. Американская делегация возвращается в США без сделки с Ираном.

Ранее Трамп заявил, что разберется со скоплением судов в Ормузском проливе. Иран согласился на переговоры благодаря Китаю.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани все же появится парк аттракционов вместо «Кырлая»

Проектная документации уже разрабатывается.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин посоветовал хорошо зарабатывать, чтобы купить квартиру в Казани

Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани задержали украинца, убившего сотрудника ОПК

Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы

В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
