Вице-президент США поделился деталями переговоров с Ираном
Тегеран не принял условия, предложенные Вашингтоном.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран не принял условия, предложенные Вашингтоном на переговорах. Об этом сообщило РИА Новости.
«Они отвергли наши предложения», — подчеркнул он.
Вэнс отметил, что США чётко обозначили свои «красные линии» и указали, по каким вопросам готовы пойти на уступки Ирану.
По его словам, переговоры в Исламабаде не привели к соглашению между Тегераном и Вашингтоном. Американская делегация возвращается в США без сделки с Ираном.
Ранее Трамп заявил, что разберется со скоплением судов в Ормузском проливе. Иран согласился на переговоры благодаря Китаю.
