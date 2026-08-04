Происшествия
4 августа 14:05
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Двое россиян готовили покушение на главу нового региона в Крыму по заданию Киева

Сначала преступники собирали данные о военных в Крыму, а потом прошли обучение подрывному делу.

Двое россиян готовили покушение на главу нового региона в Крыму по заданию Киева

Автор фото: скриншот видео

Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении теракта против руководителя одного из новых регионов России, когда тот находился в Крыму. По данным ведомства, двое россиян были завербованы украинскими спецслужбами. Сначала они собирали данные о российских подразделениях на полуострове, а затем прошли обучение обращению с самодельной взрывчаткой. Кураторы поручили им совершить теракты на критически важных объектах Крыма и покушение на главу региона.

Обоих задержали. При обысках у них изъяли три дрона с боевыми зарядами и бомбу массой 800 граммов.

Ранее мы писали, что военный открыл стрельбу под Севастополем и убил четверых человек. Он расстрелял сослуживцев и мирных жителей в селе Хмельницкое, нападавшего задержали.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
Казанская модель завоевала титул за лучшее лицо на мировом конкурсе в Бейруте

Карина Абдуллина обошла соперниц из 60 стран и взяла Miss Best Face 2026.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
У школьников поменялись даты зимних каникул

Отдыхать ученики будут меньше на один день.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Фирмы Татарстана призвали заранее заняться вакцинацией сотрудников от гриппа

Всего в регионе планируют привить два миллиона жителей.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Котяков назвал популярные профессии ближайших семи лет

Спрос на специалистов всегда остается высоким.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ливень накрыл Казань и привёл к аквапланированию на дорогах

За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.

Аналитика

Алексей Таскин / ИД «Вечерняя Казань»
Дефицит топлива запустил цепную реакцию дорожающих товаров и услуг

Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.