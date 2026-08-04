Двое россиян готовили покушение на главу нового региона в Крыму по заданию Киева
Сначала преступники собирали данные о военных в Крыму, а потом прошли обучение подрывному делу.
Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении теракта против руководителя одного из новых регионов России, когда тот находился в Крыму. По данным ведомства, двое россиян были завербованы украинскими спецслужбами. Сначала они собирали данные о российских подразделениях на полуострове, а затем прошли обучение обращению с самодельной взрывчаткой. Кураторы поручили им совершить теракты на критически важных объектах Крыма и покушение на главу региона.
Обоих задержали. При обысках у них изъяли три дрона с боевыми зарядами и бомбу массой 800 граммов.
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