Сначала преступники собирали данные о военных в Крыму, а потом прошли обучение подрывному делу.

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Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении теракта против руководителя одного из новых регионов России, когда тот находился в Крыму. По данным ведомства, двое россиян были завербованы украинскими спецслужбами. Сначала они собирали данные о российских подразделениях на полуострове, а затем прошли обучение обращению с самодельной взрывчаткой. Кураторы поручили им совершить теракты на критически важных объектах Крыма и покушение на главу региона.

Обоих задержали. При обысках у них изъяли три дрона с боевыми зарядами и бомбу массой 800 граммов.

Ранее мы писали, что военный открыл стрельбу под Севастополем и убил четверых человек. Он расстрелял сослуживцев и мирных жителей в селе Хмельницкое, нападавшего задержали.

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