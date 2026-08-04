Мошенник представился опытным травником и предложил изготовить индивидуальный комплекс лечебных настоек.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В одном из мессенджеров 39-летняя женщина из Набережных Челнов общалась с мужчиной, который называл себя опытным травников. Он предложил жительнице приготовить для нее индивидуальный комплекс лечебных настоек, предоплата за который составляла 50 тысяч рублей. Однако получить заветные травы у жертвы не получилось, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Пять месяцев подряд «травник» откладывал доставку настоек, а потом вовсе перестал отвечать женщине. Она пообещала ему обратиться в полицию, на что аферист ответил, что денег у него нет и найти его не получится. Правоохранители возбудили уголовное дело и приступили к поиску мошенника.

В МВД жителей призвали не переводить деньги неизвестным, даже если те кажутся добросовестными.

Ранее пенсионерку из Челнов мошенники обманули под видом «работников» Центробанка и Пенсионного фонда. Под их влиянием жительница передала курьеру 600 тысяч рублей у киоска с мороженым в собственном жилом комплексе.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.