В Челнах жительница хотела купить целебные травы и потеряла 50 тысяч рублей
Мошенник представился опытным травником и предложил изготовить индивидуальный комплекс лечебных настоек.
В одном из мессенджеров 39-летняя женщина из Набережных Челнов общалась с мужчиной, который называл себя опытным травников. Он предложил жительнице приготовить для нее индивидуальный комплекс лечебных настоек, предоплата за который составляла 50 тысяч рублей. Однако получить заветные травы у жертвы не получилось, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
Пять месяцев подряд «травник» откладывал доставку настоек, а потом вовсе перестал отвечать женщине. Она пообещала ему обратиться в полицию, на что аферист ответил, что денег у него нет и найти его не получится. Правоохранители возбудили уголовное дело и приступили к поиску мошенника.
В МВД жителей призвали не переводить деньги неизвестным, даже если те кажутся добросовестными.
Ранее пенсионерку из Челнов мошенники обманули под видом «работников» Центробанка и Пенсионного фонда. Под их влиянием жительница передала курьеру 600 тысяч рублей у киоска с мороженым в собственном жилом комплексе.
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