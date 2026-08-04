Происшествия
4 августа 14:40
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В Челнах жительница хотела купить целебные травы и потеряла 50 тысяч рублей

Мошенник представился опытным травником и предложил изготовить индивидуальный комплекс лечебных настоек.

В Челнах жительница хотела купить целебные травы и потеряла 50 тысяч рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В одном из мессенджеров 39-летняя женщина из Набережных Челнов общалась с мужчиной, который называл себя опытным травников. Он предложил жительнице приготовить для нее индивидуальный комплекс лечебных настоек, предоплата за который составляла 50 тысяч рублей. Однако получить заветные травы у жертвы не получилось, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Пять месяцев подряд «травник» откладывал доставку настоек, а потом вовсе перестал отвечать женщине. Она пообещала ему обратиться в полицию, на что аферист ответил, что денег у него нет и найти его не получится. Правоохранители возбудили уголовное дело и приступили к поиску мошенника.

В МВД жителей призвали не переводить деньги неизвестным, даже если те кажутся добросовестными.

Ранее пенсионерку из Челнов мошенники обманули под видом «работников» Центробанка и Пенсионного фонда. Под их влиянием жительница передала курьеру 600 тысяч рублей у киоска с мороженым в собственном жилом комплексе.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
Казанская модель завоевала титул за лучшее лицо на мировом конкурсе в Бейруте

Карина Абдуллина обошла соперниц из 60 стран и взяла Miss Best Face 2026.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
У школьников поменялись даты зимних каникул

Отдыхать ученики будут меньше на один день.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Фирмы Татарстана призвали заранее заняться вакцинацией сотрудников от гриппа

Всего в регионе планируют привить два миллиона жителей.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Котяков назвал популярные профессии ближайших семи лет

Спрос на специалистов всегда остается высоким.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ливень накрыл Казань и привёл к аквапланированию на дорогах

За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.

Аналитика

Алексей Таскин / ИД «Вечерняя Казань»
Дефицит топлива запустил цепную реакцию дорожающих товаров и услуг

Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.