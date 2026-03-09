Россиянам рассказали, как оформить перерасчет платы за горячую воду
Это можно сделать, если жильца не устраивает температура воды.
Жильцы домов вправе потребовать перерасчета платы за горячее водоснабжение, если температура воды не соответствует норме (65-70 градусам Цельсия). Если она ниже 40 градусов, то плата должна взиматься как за холодную воду, напомнил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).
- Если температура ниже нормативных показателей, но выше 40 градусов, плата снижается на 1% за каждые три градуса от нормы. Если температура ниже 40 градусов, расчет стоимости услуг горячего водоснабжения выполняется как за холодную воду, — пояснил депутат.
Чтобы сделать перерасчет, следует направить письменное заявление в управляющую компанию. Оно зафиксирует факт подачи недостаточно горячей воды. Далее УК должна направить в квартиру своего сотрудника для замера температуры и составления акта. Если нарушение подтвердится, компания обязана сделать жильцу перерасчет платы за водоснабжение.
Ранее мы писали, что прокуратура заставила пересчитать платежи за воду участнику СВО из Казани. Водоканал признал обоснованными претензии надзорного ведомства.
