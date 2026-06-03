Продажи ипотеки в России покажут лучший результат за три года
по оценкам, прогнозирует более 5,1 триллиона рублей ипотечных выдач по стране.
По итогам первого полугодия 2026 года выдачи ипотеки в России приблизятся к 2,1 триллиона рублей, что почти на 40% превысит показатель аналогичного периода предыдущего года. Таким образом, сегмент покажет лучшую динамику для первого полугодия за последние три года. Об этом в рамках ПМЭФ-2026 заявил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
По итогам всего 2026 года ВТБ прогнозирует более 5,1 триллиона рублей ипотечных выдач в России, что будет на 16% выше результата 2025 года. Итоговый результат будет зависеть от возможной модернизации параметров программы «семейная ипотека».
Объем ипотечного портфеля в России, по оценкам ВТБ, по итогам полугодия превысит 24,4 триллиона рублей (+3% с начала года), по итогам года он приблизится к 26 триллионам (+9%).
«Первое полугодие на ипотечном рынке покажет самый сильный результат с 2023 года. После резкого всплеска начала года по «семейной» ипотеке рынок стал расти равномерно, постепенно снижая зависимость от госпрограмм. Мы ожидаем, что тенденция сохранится во втором полугодии и укрепится в следующем», – отметил Охорзин.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Новый объект посетил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Особое внимание уделят расширению дорог, реконструкции мостов и искусственных сооружений.
У жителей появится возможность общаться с близкими по телефону, пользоваться «Госуслугами», учиться и работать онлайн.
Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.
Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.
В условиях экономической стагнации продовольственный ретейл замедлил рост. Ценовая конкуренция усилилась: торговые сети завлекают покупателей акциями и незаметно сокращают ассортимент. Ключевыми каналами становятся онлайн и магазины у дома.