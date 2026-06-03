Экономика
3 июня 13:15
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«Вечерняя Казань»

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Продажи ипотеки в России покажут лучший результат за три года

по оценкам, прогнозирует более 5,1 триллиона рублей ипотечных выдач по стране.

Продажи ипотеки в России покажут лучший результат за три года

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По итогам первого полугодия 2026 года выдачи ипотеки в России приблизятся к 2,1 триллиона рублей, что почти на 40% превысит показатель аналогичного периода предыдущего года. Таким образом, сегмент покажет лучшую динамику для первого полугодия за последние три года. Об этом в рамках ПМЭФ-2026 заявил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По итогам всего 2026 года ВТБ прогнозирует более 5,1 триллиона рублей ипотечных выдач в России, что будет на 16% выше результата 2025 года. Итоговый результат будет зависеть от возможной модернизации параметров программы «семейная ипотека».

Объем ипотечного портфеля в России, по оценкам ВТБ, по итогам полугодия превысит 24,4 триллиона рублей (+3% с начала года), по итогам года он приблизится к 26 триллионам (+9%).

«Первое полугодие на ипотечном рынке покажет самый сильный результат с 2023 года. После резкого всплеска начала года по «семейной» ипотеке рынок стал расти равномерно, постепенно снижая зависимость от госпрограмм. Мы ожидаем, что тенденция сохранится во втором полугодии и укрепится в следующем», – отметил Охорзин.

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