В республике строят качественно, отметили в ГСН.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Первый замначальника Инспекции государственного строительного надзора Татарстана Ильфарт Сафиуллин заявил, что в республике недвижимость всегда «строили и строят качественно». Однако технологии не стоят на месте.

«Современное строительство характеризуется активным развитием технологий, акцентом на экологичность, цифровизацию и повышение энергоэффективности. Однако строительная отрасль сталкивается с рядом вызовов, таких как финансовые ограничения, дефицит кадров и необходимость адаптации к новым нормативным требованиям», - цитирует его слова пресс-служба регионального Госстройнадзора.

На качество строительства влияет проектирование, выбор материалов, квалификация персонала, технологии и оборудование, соблюдение строительных норм и стандартов, климатические условия, организация строительного процесса, управление и менеджмент, экологические аспекты. Если в здании нарушены технологии строительства, то в конструкции могут появиться трещины и деформации. Они свидетельствуют о проблемах с фундаментом, неправильной кладке, неравномерной осадке или температурных деформациях.

Также неровности, искривления стен или перекрытий - признак деформаций каркаса, неравномерного распределения нагрузки. Деформация оконных и дверных проёмов может указывать на проблемы с основанием или кладкой. Проблемы с крышей - протечки, сквозняки, образование конденсата - свидетельствуют о низком качестве кровельных работ, нарушении герметичности или неправильном уклоне крыши. Провисание конька или скатов, скрип при ветре, вибрации или ощущение «движения» крыши - признаки нарушения жёсткости конструкции из-за неточного расчёта нагрузок, нарушенной геометрии при монтаже или слабых соединений. Короткие замыкания, скачки напряжения, мерцание лампочек в электрике - признаки неисправности проводки и так далее.

А сырость, плесень и грибок - в целом тревожный сигнал. Это значит, что в стенах скапливается влага, что связано с некачественной гидроизоляцией. А запотевание окон, затхлый запах внутри помещения указывают на проблемы с вентиляцией или накоплением влаги.

Даже если объект построят качественно и в срок, его не сразу вводят в эксплуатацию. Застройщик должен получить заключение о соответствии. Госстройнадзор Татарстана «ведёт» объект со дня подачи извещения о его строительстве до выдачи застройщику заключения о соответствии объекта требованиям проектной документации. Это сложный цикл, в ходе которого бывают комплексные и итоговые проверки, заключил эксперт.

