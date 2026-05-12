Городская среда
12 мая 14:52
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Строительная отрасль в Татарстане столкнулась с финансовыми ограничениями

В республике строят качественно, отметили в ГСН.

Строительная отрасль в Татарстане столкнулась с финансовыми ограничениями

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Первый замначальника Инспекции государственного строительного надзора Татарстана Ильфарт Сафиуллин заявил, что в республике недвижимость всегда «строили и строят качественно». Однако технологии не стоят на месте.

«Современное строительство характеризуется активным развитием технологий, акцентом на экологичность, цифровизацию и повышение энергоэффективности. Однако строительная отрасль сталкивается с рядом вызовов, таких как финансовые ограничения, дефицит кадров и необходимость адаптации к новым нормативным требованиям», - цитирует его слова пресс-служба регионального Госстройнадзора.

На качество строительства влияет проектирование, выбор материалов, квалификация персонала, технологии и оборудование, соблюдение строительных норм и стандартов, климатические условия, организация строительного процесса, управление и менеджмент, экологические аспекты. Если в здании нарушены технологии строительства, то в конструкции могут появиться трещины и деформации. Они свидетельствуют о проблемах с фундаментом, неправильной кладке, неравномерной осадке или температурных деформациях.

Также неровности, искривления стен или перекрытий - признак деформаций каркаса, неравномерного распределения нагрузки. Деформация оконных и дверных проёмов может указывать на проблемы с основанием или кладкой. Проблемы с крышей - протечки, сквозняки, образование конденсата - свидетельствуют о низком качестве кровельных работ, нарушении герметичности или неправильном уклоне крыши. Провисание конька или скатов, скрип при ветре, вибрации или ощущение «движения» крыши - признаки нарушения жёсткости конструкции из-за неточного расчёта нагрузок, нарушенной геометрии при монтаже или слабых соединений. Короткие замыкания, скачки напряжения, мерцание лампочек в электрике - признаки неисправности проводки и так далее.

А сырость, плесень и грибок - в целом тревожный сигнал. Это значит, что в стенах скапливается влага, что связано с некачественной гидроизоляцией. А запотевание окон, затхлый запах внутри помещения указывают на проблемы с вентиляцией или накоплением влаги.

Даже если объект построят качественно и в срок, его не сразу вводят в эксплуатацию. Застройщик должен получить заключение о соответствии. Госстройнадзор Татарстана «ведёт» объект со дня подачи извещения о его строительстве до выдачи застройщику заключения о соответствии объекта требованиям проектной документации. Это сложный цикл, в ходе которого бывают комплексные и итоговые проверки, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что строительство жилья в России продолжит снижаться. Показатели падают во многом за счет сокращения строек в сегменте ИЖС.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Из кресла директора в СИЗО: бизнесвумен из Казани «подорвалась» на взятках

Бывший директор детейлинг-центра «Автолига» Елена Мотошина оказалась за решеткой после подкупа двух сотрудников порохового завода. Из четырех лет общего режима, назначенных районным судом, апелляция «скостила» только полгода.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нижнекамский сталкер подкупил сотрудника ФСИН, чтобы изнасиловать свою жертву

Задержанного за преследование бывшей девушки обвинили сразу по двум статьям — «Изнасилование» и «Дача взятки». Как выяснилось, будучи под домашним арестом, он уговорил инспектора по надзору периодически отпускать его.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Взятка от фермера угробила карьеру чиновника из Кабмина Татарстана

В Казани стартовало рассмотрение дела спонсора коррупционера, курирующего в республике ЖКХ и транспорт.

rais.tatarstan.ru
«Он - легенда розыска»: в Казани простились с генералом МВД Ренатом Тимерзяновым

В Казани в последний путь проводили экс-замминистра внутренних дел Татарстана — человека, чьё имя стало легендой в мире правопорядка. Его жизнь — это история борьбы с преступностью и беззаветного служения республике.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

ЛАЙФСТАЙЛ
IMDb

Каннский кинофестиваль - 2026: самое интересное от Звягинцева до Венсана Касселя

соцсети

Старейшие рынки России

Егор Затеев / GALA

Книги, которые стоит прочитать в ближайшее время

Егор Затеев / GALA

Вы не знали этого про советские фильмы о Великой Отечественной войне

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.