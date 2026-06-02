Концепцию третьей очереди набережной Кабана переделали с учётом просьб жителей

Архитекторы учли замечания старожилов Старо-Татарской слободы и изменили проект.

Концепцию третьей очереди благоустройства набережной озера Нижний Кабан, которую показали в феврале, серьёзно переработали. Архитекторы бюро Wowhaus несколько месяцев встречались с городскими экспертами, чиновниками, активистами и старожилами Старо-Татарской слободы. Все замечания, что услышали, постарались учесть в итоговом проекте. Главное изменение — деревянных настилов над водой стало меньше.

При этом общий архитектурный замысел сохранили. Нижний уровень останется похожим на уже готовые участки набережной, а верхний — будет ближе к исторической среде слободы и улицы Марджани. Свяжут их смотровые площадки, лестницы и спуски к воде.

Сильно переработали и озеленение. В воду высадят тростник и рогоз — эти растения сами чистят озеро и помогают гнездиться птицам. На склонах появятся ивы, околоводные травы и кустарники, которым почти не нужен уход. Всё подобрали так, чтобы было красиво, экологично и по-татарстански.

Ранее мы писали, что первый этап набережной Нижнего Кабана сдадут ко Дню города и республики. Мэр Казани проинспектировал стройку и рассказал, что уже готово.

