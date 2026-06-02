Мэр Казани проинспектировал стройку и рассказал, что уже готово.

Первый этап третьей очереди благоустройства набережной озера Нижний Кабан обещают доделать ко Дню города и республики. Мэр Казани Ильсур Метшин лично проверил, как идут дела на площадке, и остался доволен темпами. Вместе с министром строительства Татарстана Маратом Айзатуллиным он осмотрел участок вдоль улицы Шигабутдина Марджани — от моста по улице Назарбаева до улицы Зайни Султана.

Сейчас там кипит работа. Забивают сваи, собирают металлический каркас, строят смотровые площадки. Лучше всего готовность видна напротив нового здания театра имени Камала — здесь уже смонтировали основные конструкции дорожек над водой и приступили к укладке деревянного настила. На отдельных участках готовность достигает 70 процентов.

Метшин напомнил, что по поручению раиса республики Рустама Минниханова штабы по стройке проходят еженедельно.

«Первый этап планируем завершить ко Дню города и республики. Мы разработали концепцию, согласовали её с общественниками и жителями Старо-Татарской слободы. Наша задача — чтобы всё органично вписалось в пространство», — подчеркнул он.

Когда весь проект будет готов, вокруг озера появится единый прогулочный маршрут длиной около пяти километров.

