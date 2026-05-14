Новый арт-объект «Влюбленный кафешёнок» появился в Лядском саду Казани
Рельеф «Влюбленный кафешёнок» появился в Лядском саду Казани, он стал частью городского проекта, посвященного историческим персонажам и сюжетам города. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов.
Основой объекта стала история конца XVIII века, когда император Павел I посетил Казань. В его свите находился крещеный турок-кофещенок, готовивший кофе. Во время прогулки по Лядскому саду он познакомился со служанкой дома дворян Булыгиных и влюбился в нее. Узнав об этом, император поручил обвенчать пару и подарил им две тысячи рублей.
Сам рельеф выполнен в технике сграффито из цемента.
Всего в рамках проекта в Казани размещено восемь монументальных рельефов из цемента в технике сграффито, созданные на основе сюжетов и персонажей из истории города — «Банщик-барабанщик», «Юный букинист», «Ловцы бабочек» и другие. Маршрут со всеми рельефами представлен на карте.
Ранее сообщалось, что мозаичный Ленин в казанском парке Тинчурина стал объектом культурного наследия. Памятник возвели еще в 1976 году, а раньше с ним соседствовали серп и молот в аналогичной технике.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.