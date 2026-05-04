Это масштабный проект СТД России, который в 2026 году отмечает свое 150-летие.

Автор фото: СТД РФ

Два состава с театральными артистами отправятся по маршрутам «Владивосток - Москва (старт 12 мая) и «Севастополь - Москва» (27 мая) через всю страну. Кульминация театрального марафона состоится 30 июня, когда оба поезда прибудут в Москву.

Столица Татарстана вошла в южный маршрут, который включает 19 остановок: Севастополь, Симферополь, Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов, Самара, Уфа, Ульяновск, Казань (12-13 июня), Нижний Новгород, Саранск, Рязань, Тамбов, Воронеж, Курск, Смоленск, Калуга, Москва.

Восточный маршрут «Театрального поезда» начнется во Владивостоке, в нем 25 остановок в таких городах, как Хабаровск, Биробиджан, Новый Ургал, Тында, Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Братск, Северобайкальск, Красноярск, Кемерово, Томск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Курган, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Киров, Кострома, Ярославль, Санкт-Петербург, Москва.

Проект объединит регионы России охватит всю страну и станет ярким событием в жизни театральной России. В каждом городе-остановке поезда предусмотрено проведение двухдневного театрального фестиваля, включающего спектакли, образовательные мероприятия, мастер-классы и творческие встречи, объединенные одной идеей: показать многообразие театральной России. Предварительная статистика проекта впечатляет: более 160 театров подали свои заявки на участие, отобрано более 280 постановок. В проекте примут участие более 5000 артистов.

- Это уникальный и один из крупнейших в современной истории России культурно-просветительский театральный проект. В нем задействованы театральные сцены по всей стране. Уверен, что в Год единства народов России этот проект еще раз подчеркнет объединяющую роль культуры, - отмечает председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, ОАО «РЖД» и Президентского фонда культурных инициатив.

Напомним, сегодня в 78 региональных отделениях Союза театральных деятелей России состоят 29 тысяч творческих работников. Вскоре ряды СТД пополнят новые члены из Новороссии.

