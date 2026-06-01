В Казани 1 июня открылся традиционный фестиваль русской культуры «ПушкинФЕСТ». Он проходит уже в седьмой раз и приурочен к Дню русского языка, который отмечают в день рождения Александра Сергеевича Пушкина 6 июня.

В этом году фестиваль посвящён не только Пушкину. Красной нитью через всю программу проходят ещё три исторические личности, чьи юбилеи приходятся на 2026 год. Это татарский поэт Габдулла Тукай, которому исполняется 140 лет со дня рождения, писатель и историк Николай Карамзин — духовный наставник Пушкина, чьё 260-летие отмечают в этом году, а также учёный Карл Фукс, чьё 250-летие тоже празднуют сейчас.

