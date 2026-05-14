Участникам «КазаньФорум-2026» рассказали о сохранении в республике мусульманского наследия.

Автор фото: Госкомитет РТ по охране ОКН

О том, как в Татарстане проходят масштабные реставрационные работы, на дискуссии, посвящённой сохранению мусульманского историко-культурного наследия, в рамках Международного экономического форума «КазаньФорум-2026» рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Он напомнил, что на территории республики находятся 1606 мечетей. На государственной охране — 110 мечетей и 24 вспомогательных сооружения (медресе, дома муллы, училища).

Начиная с 2020 года на реставрацию мечетей было направлено 1,82 миллиарда рублей. Большую часть — 873 миллиона рублей — составили внебюджетные источники. 769 миллионов поступило из бюджета республики и 179 миллионов — из федерального бюджета.

Уже отреставрирована деревянная мечеть в селе Айбаш Высокогорского района, открытие которой прошло 20 марта, в день празднования Ураза-байрам. В Казани за счёт благотворительных средств идет поэтапное восстановление Заводской мечети 1897 года постройки.

В планах нынешнего года — реставрация одной из старейших деревянных мечетей Татарстана в деревне Асан-Елга Кукморского района и мечети в селе Шали Пестречинского района. Идет поиск средств на их восстановление.

- Мусульманское наследие Татарстана — это не прошлое, которое мы законсервировали. Это ресурс для будущего: для туризма, для инвестиций, для укрепления идентичности, для международного диалога, — подчеркнул Иван Гущин.

