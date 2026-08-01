Наука
1 августа 20:51
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Найденный в России новый минерал оказался дороже золота

«Кольский ашкрофтин» не имеет аналогов в мире.

Найденный в России новый минерал оказался дороже золота

Автор фото: Минобрнауки России

В России обнаружен неизвестный ранее минерал, который дороже золота, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки. 

Найденный в Кировском руднике Хибинского массива минерал получил название  «кольский ашкрофтин». В министерстве рассказали, что классический ашкрофтин — розоватый, прозрачный, хрупкий и чрезвычайно редкий минерал - относится к классу силикатов. Самое крупное месторождение его располагается в Гренландии. Кроме того, этот минерал встречается в Канаде и Италии.  

Кольский образец состоит из кальция, марганца, фтора и иттрия, который считается редкоземельным элементом. В ведомстве уточнили, что прямых аналогов «кольский ашкрофтин» в настоящее время не имеет.  

- Это уже не просто красивый камень, это химический архив земной коры — иттрий, кремний, калий, натрий и целая таблица Менделеева в одном кристалле, - прокомментировали в министерстве.

Ранее сообщалось, что Татарстан запустил пилотный проект по мониторингу недр с помощью ИИ. Обработка данных сократится с четырех дней до одного благодаря 3D-сканерам.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
Казанская модель завоевала титул за лучшее лицо на мировом конкурсе в Бейруте

Карина Абдуллина обошла соперниц из 60 стран и взяла Miss Best Face 2026.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Фирмы Татарстана призвали заранее заняться вакцинацией сотрудников от гриппа

Всего в регионе планируют привить два миллиона жителей.

соцсети
Глава семьи Усольцевых четырежды менял паспорт перед исчезновением в тайге

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
У школьников поменялись даты зимних каникул

Отдыхать ученики будут меньше на один день.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ливень накрыл Казань и привёл к аквапланированию на дорогах

За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.