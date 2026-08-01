Найденный в России новый минерал оказался дороже золота
«Кольский ашкрофтин» не имеет аналогов в мире.
В России обнаружен неизвестный ранее минерал, который дороже золота, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.
Найденный в Кировском руднике Хибинского массива минерал получил название «кольский ашкрофтин». В министерстве рассказали, что классический ашкрофтин — розоватый, прозрачный, хрупкий и чрезвычайно редкий минерал - относится к классу силикатов. Самое крупное месторождение его располагается в Гренландии. Кроме того, этот минерал встречается в Канаде и Италии.
Кольский образец состоит из кальция, марганца, фтора и иттрия, который считается редкоземельным элементом. В ведомстве уточнили, что прямых аналогов «кольский ашкрофтин» в настоящее время не имеет.
- Это уже не просто красивый камень, это химический архив земной коры — иттрий, кремний, калий, натрий и целая таблица Менделеева в одном кристалле, - прокомментировали в министерстве.
Ранее сообщалось, что Татарстан запустил пилотный проект по мониторингу недр с помощью ИИ. Обработка данных сократится с четырех дней до одного благодаря 3D-сканерам.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Карина Абдуллина обошла соперниц из 60 стран и взяла Miss Best Face 2026.
Всего в регионе планируют привить два миллиона жителей.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года.
Отдыхать ученики будут меньше на один день.
За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?