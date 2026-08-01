«Кольский ашкрофтин» не имеет аналогов в мире.

Автор фото: Минобрнауки России

В России обнаружен неизвестный ранее минерал, который дороже золота, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Найденный в Кировском руднике Хибинского массива минерал получил название «кольский ашкрофтин». В министерстве рассказали, что классический ашкрофтин — розоватый, прозрачный, хрупкий и чрезвычайно редкий минерал - относится к классу силикатов. Самое крупное месторождение его располагается в Гренландии. Кроме того, этот минерал встречается в Канаде и Италии.

Кольский образец состоит из кальция, марганца, фтора и иттрия, который считается редкоземельным элементом. В ведомстве уточнили, что прямых аналогов «кольский ашкрофтин» в настоящее время не имеет.

- Это уже не просто красивый камень, это химический архив земной коры — иттрий, кремний, калий, натрий и целая таблица Менделеева в одном кристалле, - прокомментировали в министерстве.

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