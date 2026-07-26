Если ребенок отказывается от любой еды, кроме сладостей, это говорит о расстройстве пищевого поведения.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мармеладные червячки, хрустящие скелеты и другие сладости, которые привлекают детей яркими цветами и необычными красками, но также могут стать причинами патологий, считает доцент кафедры клинической психологии и психологии личности КФУ Инна Кротова. По ее мнению, когда ребенок ест конфеты, напоминающие живых существ, у него бессознательно стираются границы между понятиями съедобного и несъедобного.

Единичное или эпизодическое употребление таких сладостей не может сломать сформировавшиеся пищевые привычки, но если ребенок ест «ужасные» конфеты систематически, и это подкрепляется эмоционально, например, во время стресса или тяжелых потрясений, повышается риск развития расстройства пищевого поведения. В этом случае у малыша может возникнуть так называемый пикацизм – патологическая привязанность к несъедобным предметам. Это клиническое проявление диагностируется не ранее чем через три недели или месяц регулярных отклонений.

— Это всегда реакция на сильный стресс или эмоциональное потрясение, и зачастую такой симптом указывает на тяжелые психические расстройства. На сегодняшний день расширение эмоциональной зрелости преобладает над социальной, возрастные границы сдвигаются. Реальная угроза здесь – не в поедании мармеладного червяка, а в возможном застревании на инфантильном этапе развития, — заметила Кротова.

Эксперт также подчеркнула, что привязанность к мармеладным червячкам и скелетам не считается признаком патологического состояния сама по себе. Если ребенок питается разнообразно, то увлечение необычными сладостями не обязательно говорит о наличии проблемы. Но в некоторых случаях все же нужно насторожиться и обратиться за консультацией к специалисту.

Например, если ребенок отказывается от любой еды, кроме сладостей, и это продолжается более двух недель. Также стоит насторожиться, если пристрастие к мармеладкам сохраняется около месяца. Наконец, родителям стоит бить тревогу, если у ребенка появляются нелогичные объяснения любви к этим сладостям или ярко выраженная фобия к обычной еде.

Эксперт также напомнила, что чрезмерное поощрение ребенка к употреблению таких сладостей, совместное потребление и эмоциональная поддержка родителей могут способствовать формированию у малыша неправильных ассоциаций. Если родители не различают игру и реальность, а также не создают у ребенка понимание, что еда — это не игрушка, это повышает риск искажения восприятия.

По словам Кротовой, важен и фактор окружения: если ребенок мало контактирует со сверстниками и взрослыми, его картина мира может оказаться искаженной, и он может воспринимать несъедобные предметы как допустимый и безопасный элемент рациона. В итоге любовь к мармеладным червячкам станет не простой реакцией на форму конфеты, а сложным поведенческим механизмом, подкрепленным авторитетом близких и отсутствием правильной информационной среды, подытожила специалист.

Кротова добавила, что родители должны внимательно следить за поведением ребенка и не допускать формирования патологических привычек.

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