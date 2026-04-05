Наука
5 апреля 11:54
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Первый пациент после введения онковакцины чувствует себя хорошо — Мурашко

Курс применения инновационного препарата продолжится.

Автор фото: РИА Новости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что первый пациент, получивший отечественную мРНК‑вакцину от рака, чувствует себя удовлетворительно. По словам главы Минздрава, курс терапии продолжится и дальше согласно плану.

Комментируя итоги первого этапа применения инновационного препарата, Мурашко подтвердил, что состояние пациента стабильное, негативных реакций на введение вакцины не зафиксировано. Глава ведомства подчеркнул, что персонализированная медицина — одно из ключевых направлений развития здравоохранения в России. Разработанная онковакцина открывает новые перспективы не только в онкологии, но и в смежных областях медицины. Технология позволяет адаптировать лечение под индивидуальные особенности организма, что повышает его эффективность и снижает риск побочных эффектов.

Успешный старт клинических испытаний даёт надежду на расширение арсенала средств борьбы с онкологическими заболеваниями и может стать важным шагом к внедрению персонализированных терапевтических решений в широкую практику.

Ранее Михаил Мурашко навещал в Казани пострадавших при пожаре на Нижнекамскнефтехиме.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.