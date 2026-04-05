Первый пациент после введения онковакцины чувствует себя хорошо — Мурашко
Курс применения инновационного препарата продолжится.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что первый пациент, получивший отечественную мРНК‑вакцину от рака, чувствует себя удовлетворительно. По словам главы Минздрава, курс терапии продолжится и дальше согласно плану.
Комментируя итоги первого этапа применения инновационного препарата, Мурашко подтвердил, что состояние пациента стабильное, негативных реакций на введение вакцины не зафиксировано. Глава ведомства подчеркнул, что персонализированная медицина — одно из ключевых направлений развития здравоохранения в России. Разработанная онковакцина открывает новые перспективы не только в онкологии, но и в смежных областях медицины. Технология позволяет адаптировать лечение под индивидуальные особенности организма, что повышает его эффективность и снижает риск побочных эффектов.
Успешный старт клинических испытаний даёт надежду на расширение арсенала средств борьбы с онкологическими заболеваниями и может стать важным шагом к внедрению персонализированных терапевтических решений в широкую практику.
Ранее Михаил Мурашко навещал в Казани пострадавших при пожаре на Нижнекамскнефтехиме.
Женщина замерзла в снегу.
Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.
Бывший сотрудник регионального управления ФССП Евгений Юдин также не сможет занимать руководящие должности в госструктурах сроком на три года.
Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.
Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.
Два триллиона рублей одолжили россияне в МФО в 2025 году. Но темпы роста многомиллиардного портфеля займов упали. Эксперты считают: рынок сжался в ожидании ограничений. По их прогнозам, до нового года могут не дожить до 20% игроков.