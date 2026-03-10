Изобретение поможет медикам принимать решения при диагностике заболеваний.

Исследователи Университета Иннополис научили нейросеть под названием «Инновит» анализировать медицинские снимки и выявлять патологии. Разработку поддержал Фонд науки и технологий Татарстана, сообщает пресс-служба вуза.

Особенность «Инновита» в том, что он универсален. Ранее для каждого типа медицинских снимков разрабатывался свой инструмент анализа. Но нейросеть Университета Иннополис обучили на примере 100 тысяч медицинских изображений, в том числе КТ, МРТ, рентгена, УЗИ, маммографии с полным спектром патологий. ИИ также обладает навыками детекции, сегментации, классификации патологии, а также может сгенерировать текстовое заключение, как врач.

Как заявила замдиректора Института ИИ по проектам в сфере здравоохранения Университета Иннополис Ирина Михайлова, «Инновит» может сегментировать все зоны негативных изменений в организме пациента или конкретную патологию, например жидкость в плевральной полости.



По словам Александра Скворцова, ведущего программиста-математика Лаборатории развития продукта в сфере ИИ в медицине, в планах у исследователей научить «Инновит» анализировать предыдущие данные о пациенте, а также расширить базу данных модели.



От аналогов разработанный в Иннополисе помощник отличается низкими затратами на обслуживание и обновление благодаря более лёгкой фундаментальной модели и применению новой функции потерь loss function.



