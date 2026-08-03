Ученые займутся предотвращением онкологии мочевого пузыря, легких и кишечника.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Медики в России намерены разработать еще три вакцины от различных видов рака. Об этом заявил академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«В дальнейшем мы планируем разработать вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что у больного раком кожи, который первым получил персонализированную противоопухолевую вакцину «Неоонковак», наблюдаются небольшие положительные изменения. Ему предстоит еще около 10 инъекций вакцины, после чего можно будет говорить об итоговых результатах.

Также стало известно, что российские ученые создали новый способ доставки в организм противоопухолевого препарата. Разработанное лекарство оказалось в десять раз эффективнее химиотерапии. Для его введения используют наноконтейнеры, способные полностью раствориться в кровотоке.



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